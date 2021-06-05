Итоги недели в Ижевске: пожизненный срок для подозреваемого в убийстве, штрафы за парковку на газонах и фото за 15 млн рублей

Рассказываем о главных новостях Ижевска за прошедшую неделю Фото: Диля Ахмадишина

На календаре – суббота, 5 июня. «Комсомолка» напомнит о главных событиях уходящей недели, которая выдалась очень насыщенной.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- Останки солдата из Удмуртии времен Великой Отечественной войны нашли в Тверской области

- Гендиректору «Парков Ижевска» Сергею Буторину объявили выговор за нарушение закона о тишине

- 30 тонн контрафактного крепкого алкоголя привезли из Ижевска в Биробиджан

- Лес у ТРК «Столица» не будут благоустраивать в этом году

- Санаторий «Голубой вагон» сошел с молотка в Ижевске за 58,6 млн рублей

- Запрет на посещение лесов сняли в Удмуртии

- Жители Удмуртии смогут привиться от коронавируса на центральной площади

- Поклонница сделала татуировку с фигуристкой Алиной Загитовой из Ижевска

- Ревнивый житель Удмуртии избивал беременную жену и ребенка

- «Зуд купальщика», грибок и ротавирус: чем можно заразиться при купании в Удмуртии?

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ПОЖИЗНЕННОЕ ДЛЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО

Молодой человек был знаком с мамой девочки Фото: Амир Закиров

Подозреваемого в убийстве и изнасиловании 11-летней девочки в Сарапуле грозит пожизненное заключение. Следствие сообщило также новые страшные подробности случившегося: молодой человек насиловал ребенка до убийства и после наступления смерти.

ШТРАФЫ И ОТКРЫТИЕ ПЛЯЖЕЙ

Какие изменения ждут жителей Ижевска в июне? Фото: Архив КП

Несколько важных изменений в этом месяце ждет жителей Ижевска. Самое главное - возвращение штрафов за парковку на газонах. Также 1 июня в городе открылся пляж - только там смогут искупаться ижевчане. Что ещё нового появится в этом месяце?

ДОСТРОЕННЫЙ ДОЛГОСТРОЙ

Несколько раз у дома менялся застройщик Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Спустя 8 лет жители получат свои квартиру в долгострое на ул. Петрова. Дом пытались построить с 2013 года, обещали сдать ещё в 2014. До недавнего времени судьба дома оставалась неизвестной, пока объект не передали новому застройщику.

ИЖЕВСК БУДУЩЕГО

Столица Удмуртии станет столицей робототехники, Фото: скриншот ролика

Ижевск станет столицей робототехники, а в России будет реализована госпрограмма «По андроиду в каждый дом». По улицам летают киборги, но дома при этом остаются те же, что и сейчас. Выглядит как бред сумасшедшего? Но это сюжет новой серии про Ижевск будущего.

ФОТО ЗА 15 МЛН РУБЛЕЙ

Объявления о продаже фото опубликовали в начале мая, Фото: скриншот объявления

Именно столько стоит кадр двух лучших друзей по мнению продавца. На фото два молодых человека таинственно смотрят на ночной пруд Ижевска. Как написал в описании продавец, по его мнению, это совсем недорого.