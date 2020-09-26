Итоги недели в Ижевске: вандалы на Центральной площади, вакцина от коронавируса и конкурс за звание лучшего врача

Фото: Сергей Грачёв

На календаре – суббота, 26 сентября. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Альпинист из Удмуртии сорвался со скалы в Приэльбрусье

- Обманутые дольщики из Удмуртии начали получать ключи от своих квартир

- В горбольнице №6 Ижевска выявили грубые нарушения при организации питания

- Легковушка под управлением нетрезвого водителя столкнулась с грузовиком в Удмуртии

- Фото: в Ижевске молодые художники расписали городские объекты

- Во дворе дома по улице Милиционной в Ижевске нашли труп мужчины

- Полуторагодовалый малыш выпал из окна в Ижевске

- Прокуратура Удмуртии проверит информацию о невыплатах медработникам «коронавирусных» выплат

- Депутаты Удмуртии приняли закон о запрете курения кальянов в местах, где запрещено табакокурение

- 80-летняя пенсионерка скончалась при пожаре в многоквартирном доме Ижевска

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Вакцина от коронавируса

Первая партия вакцины от коронавируса уже поступила в Удмуртию. Пока это всего 42 дозы. Первыми вакцинацию пройдут врачи.

pixabay.com

Вандалы на Центральной площади

На Центральной площади в Ижевске «поработали» вандалы. Администрация Октябрьского района обратилась в правоохранительные органы для поиска граждан, причинивших ущерб.

Фото: страница главы Октябрьского района Алексея Девяткина «ВКонтакте»

В Ижевске выбирают лучших врачей

На сайте лучшаяклиника.рф продолжается голосование за лучшие больницы и лучших медиков Удмуртии. На данный момент в конкурсе участвуют 14 клиник и почти 400 врачей разных специальностей. Чтобы поддержать участников, нужно зайти на сайт и пройти регистрацию. Голосование продлится вплоть до 21 октября.

Фото: архив КП

Почему растет статистика по коронавирусу?

В прямом эфире в социальных сетях Глава Удмуртии Александр Бречалов пояснил, почему в августе и сентябре резко выросла статистка по коронавирусу. Первая причина - большее количество проводимых тестов, вторая – возвращение людей из отпусков.

Фото: pixabay.com

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