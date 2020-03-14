Итоги недели в Ижевске: проверки на коронавирус, назначение министра здравоохранения и ложный «Вечерний Ургант»
Коротко о главном:
- 2021 год в Удмуртии может стать годом семьи.
- Три вуза Удмуртии попали в рейтинг Европейской научно-промышленной палаты.
- Не так давно из-за коронавируса жителей Москвы обязали оставаться на карантине после поездок в страны-очаги коронавируса. Отвечаем, коснутся ли эти меры ижевчан.
- В год 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне отремонтируют Сквер у Вечного огня в Ижевске. Что там будут делать.
- «Салат из грязи и битого стекла»: ижевчанин побывал в заброшенном кафе «Кораблик».
- Находясь на карантине, после поездки в Италию, ижевчанка написала песню про коронавирус.
- Ох уж этот коронавирус... В аптеках Удмуртии наблюдается дефицит медицинских масок, что еще выявили в ходе мониторинга аптек общественники.
- Узнали, что появится в сквере у театра "Молодой человек" в Ижевске.
- Глава республики подписал закон «О безнадзорных животных». Кто теперь будет отлавливать животных.
- Депутаты Госсовета Удмуртии поддержали поправки в Конституцию России.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
КОРОНАВИРУС
Фото: pixabay.com
Провериться на коронавирус в Ижевске могут все желающие? Отвечаем на вопросы ижевчан (продолжение)
ЛОЖНЫЙ "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ"
Фото: официальная группа шоу
11 марта в социальных сетях появилась необычная новость: с 15 по 25 марта в городе будут проходить съемки «Вечернего Урганта»(16+). Помимо возможности встречи с известными телеведущими, пришедшим обещают щедрое вознаграждение: 2 тысячи рублей за съемочный день. Пресс-служба телепрограммы объяснила «Комсомолке» суть необычного объявления.
НОВЫЙ ДИРЕКТОР
Фото: пресс-служба ХК "Ижсталь"
У ижевской «Ижстали» сменился исполнительный директор. Об этом сообщила пресс-служба команды (подробнее).
МАЛИНОВОЕ ЛЕТО
Жаркое «малиновое» или прохладное и дождливое: каким будет лето 2020 в Удмуртии? (продолжение).
НАЗНАЧЕНИЕ
Фото: Сергей Грачев
Георгия Щербака назначили на должность министра здравоохранения Удмуртии. Это подтвердила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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