Итоги недели в Ижевске: проверки на коронавирус, назначение министра здравоохранения и ложный «Вечерний Ургант»

Коротко о главном:

- 2021 год в Удмуртии может стать годом семьи.

- Три вуза Удмуртии попали в рейтинг Европейской научно-промышленной палаты.

- Не так давно из-за коронавируса жителей Москвы обязали оставаться на карантине после поездок в страны-очаги коронавируса. Отвечаем, коснутся ли эти меры ижевчан.

- В год 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне отремонтируют Сквер у Вечного огня в Ижевске. Что там будут делать.

- «Салат из грязи и битого стекла»: ижевчанин побывал в заброшенном кафе «Кораблик».

- Находясь на карантине, после поездки в Италию, ижевчанка написала песню про коронавирус.

- Ох уж этот коронавирус... В аптеках Удмуртии наблюдается дефицит медицинских масок, что еще выявили в ходе мониторинга аптек общественники.

- Узнали, что появится в сквере у театра "Молодой человек" в Ижевске.

- Глава республики подписал закон «О безнадзорных животных». Кто теперь будет отлавливать животных.

- Депутаты Госсовета Удмуртии поддержали поправки в Конституцию России.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

КОРОНАВИРУС

Фото: pixabay.com

Провериться на коронавирус в Ижевске могут все желающие? Отвечаем на вопросы ижевчан (продолжение)

ЛОЖНЫЙ "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ"

Фото: официальная группа шоу

11 марта в социальных сетях появилась необычная новость: с 15 по 25 марта в городе будут проходить съемки «Вечернего Урганта»(16+). Помимо возможности встречи с известными телеведущими, пришедшим обещают щедрое вознаграждение: 2 тысячи рублей за съемочный день. Пресс-служба телепрограммы объяснила «Комсомолке» суть необычного объявления.

НОВЫЙ ДИРЕКТОР

Фото: пресс-служба ХК "Ижсталь"

У ижевской «Ижстали» сменился исполнительный директор. Об этом сообщила пресс-служба команды (подробнее).

МАЛИНОВОЕ ЛЕТО

Жаркое «малиновое» или прохладное и дождливое: каким будет лето 2020 в Удмуртии? (продолжение).

НАЗНАЧЕНИЕ

Фото: Сергей Грачев

Георгия Щербака назначили на должность министра здравоохранения Удмуртии. Это подтвердила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.