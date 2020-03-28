Итоги недели в Ижевске: нерабочая неделя, приостановление работы мест массового скопления и сложение полномочий председателя Госсовета

Коротко о главном:

- Глава Ижевска рассказал, какую разметку будут наносить в этом году.

- «Ссылаться на коронавирус у нас табу!»: глава Ижевска сообщил, что работы по благоустройству не откладываются.

- В Ижевске начали ремонтировать сквер у Вечного огня. Какие работы там проведут.

- Ну и ну! Автопробег для борьбы с коронавирусом провели священники Ижевска.

- Редкий вид тополя обнаружил биолог в Удмуртии.

- Весьма страшную и необычную находку обнаружили очевидцы. Журналист "Комсомолки" решил разобраться есть ли поводы для беспокойства.

- Помните пожар, который произошел 8 марта в Игре? Узнали, как чувствуют себя пострадавшие и сколько человек еще остаются на лечении.

- Окончательно проснулись. В Ижевске зафиксировали первый случай присасывания клеща к человеку.

- Какие ошибки при ремонте дорог отметил глава Удмуртии в рамках доклада об итогах работы в 2019 году.

- Вот это да! В Удмуртии обнаружили жителя Китая, который не сообщил о прилете в республику.

КОРОТКО О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ:

Председатель госсовета Удмуртии сложил полномочия (подробнее).

Фото: Сергей Грачев

Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов сложил свои полномочия. Об этом стало известно на сессии Госсовета 25 марта.

Постановление о досрочном прекращении работы председателя Госсовета принято депутатами - 48 проголосовали за, против - 2.

НЕРАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

«Следующую неделю объявляю нерабочей»: Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом (подробнее).

ЕЩЕ ДВОЕ ЗАРАЖЕННЫХ

Фото: Дмитрий Селезнев

В Удмуртии зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в соцсетях.

- В республике выявлены два новых случая зараженных инфекцией - это родственники первых заболевших. Все контактные лица проверены - результаты отрицательные, - отметил глава.

ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ

Фото: Архив

Весна пришла раньше, и сугробы на улицах Ижевска тают буквально на глазах. Будут ли мыть улицы, освободившиеся от снега, когда начнут обрабатывать город от клещей и обновлять разметку? Разбиралась «Комсомолка».

КАК ОПЛАТЯТ НЕРАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ

Дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлены нерабочими. Об этом сообщил президент России Владимир Путин 25 марта при обращении к россиянам.

О том, как будет оплачиваться этот период, если жители все таки выйдут на работу, «Комсомолке» рассказали в трудовой инспекции Удмуртии.

ЗАКРЫТО ВСЁ

Фото: Сергей Грачев

Теперь официально: глава Удмуртии подписал распоряжение о приостановлении деятельности кинотеатров и объектов массового отдыха (подробнее).