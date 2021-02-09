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Общество

Утро в Ижевске: новый владелец здания магазина купца Оглоблина, похищение 200 миллионов рублей и 65 задержанных на несанкционированных акциях в центре города

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе и стране, пока вы спали
Анна Митрофанова
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