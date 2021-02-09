Утро в Ижевске: новый владелец здания магазина купца Оглоблина, похищение 200 миллионов рублей и 65 задержанных на несанкционированных акциях в центре города

Доброе утро, любимый город! Сегодня вторник, 8 февраля. Не замерзли сегодня ночью? Давайте будем отогреваться и читать наши новости одной строкой:Команда фигуристки из Ижевска Алины Загитовой выиграла Кубок Первого каналаПроход по эспланаде частично закрыли в Ижевске«Люди не верят в чудеса»: два ижевчанина помогают нуждающимся по всей УдмуртииСпортсмены из Удмуртии с поражением опорно-двигательного аппарата примут участие в чемпионате России по трековым гонкамПолицейские накрыли нарколабораторию в УдмуртииМакароны и мука подешевели на 5-8% в УдмуртииСтикеры в виде пельменей для «Телеграмма» создали ижевские школьникиЛегковушка вылетела на встречку и врезалась в машину скорой помощи в ИжевскеРяд антиковидных ограничений планируют снять в УдмуртииВодолазы достали труп мужчины из реки в УдмуртииДалее с подробностями:Новый владелец здания магазина купца ОглоблинаТеперь здание магазина купца Оглоблина по улице Максима Горького, 86 в Ижевске принадлежит бывшему главе администрации Ижевска Денису Агашину. Он стал победителем открытого конкурса по продаже этого здания, которое предприниматель купил за 6,34 миллиона рублей. Постройка входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль купеческих зданий, 2-я половина XIX века».Похищение 200 миллионов рублейВ Удмуртии сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые подозреваются в хищении 200 миллионов рублей у почти 400 жителей России. Продолжается расследование уголовного дела. Часть денежных средств уже изъята у мошенников.65 задержанных на несанкционированных акцияхЗа два дня 23 и 31 января на несанкционированных акциях протеста в центре Ижевска было задержано 65 человек и возбуждено уголовное дело. Министр внутренних дел впервые прокомментировал ситуацию.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Погода в Ижевске на 9 февраля: ясно и температура ниже - 20°СЭкс-глава администрации Ижевска Денис Агашин о покупке здания купца Оглоблина: «Мне нравится восстанавливать исторические вещи»Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.