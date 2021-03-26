Утро в Ижевске: снос остановки «Рембыттехника», закрытие ледового дворца «Ижсталь» и признание вины убийцы 11-летней девочки

В Ижевск пришла солнечная весна! Встречайте ее и наши новости прошедшего дня Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 26 марта. И у нас два повода для радости: в окно светит солнце и сегодня пятница. По традиции предлагаем начать день с подборки новостей одной строкой за прошедшие сутки:

Родившегося в зоопарке Удмуртии жеребёнка назвали Дейз-Джессика

Гордума Ижевска одобрила сокращение подразделений администрации

36,6 миллиона рублей потратят в 2021 году на нанесение «пластиковой» разметки в Ижевске

Двум школам в Ижевске присвоят имена героев Великой Отечественной войны

На четырех перекрестках в Ижевске появятся новые камеры видеофиксации до 1 апреля

Власти Ижевска планируют продать водонапорную башню на Центральной площади

100-летняя женщина-ветеран вылечилась от коронавируса в Ижевске

В Удмуртии осудили 37-летнего мужчину за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла третье место по итогам первого дня чемпионата мира

Жителям Ижевска спишут пени по местным налогам, если они не превышают 500 рублей

Видео: погоня со стрельбой завязалась между ДПС и жителем Удмуртии на «Ниве»

Ремонт музея и благоустройство родника: в Удмуртии определили победителей конкурса проектов инициативного бюджетирования

Мужчину сбили на ул. Майской в Ижевске

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Снос остановки «Рембыттехника»

Жители ждут транспорт на остановке «Рембыттехника», которую снесли на улице Кирова в Ижевске Фото: личный архив героев

В социальных сетях житель города Геннадий Глухов поделился новостью, что остановку «Рембыттехника» на улице Ленина демонтировали. Вместе с этим убрали цветочный и торговый ларек, которые были частью комплекса. Он выразил негодование, что теперь не только нельзя будет комфортно дожидаться транспорт, но и не будет возможности приобрести рано утром воду в ларьке, который работал круглосуточно. «Комсомолка» собрала мнения ижевчан по этому поводу

Закрытие ледового дворца «Ижсталь»

Точные сроки начала и окончания ремонта в ЛД «Ижсталь» еще не определены Фото: Диля Ахмадишина

В скором времени ледовый дворец «Ижсталь» будет закрыт на реконструкцию. Примерные сроки работ составят 1-1,5 года. На время ремонта «сталевары» будут проводить свои тренировки на крытом катке «Олимпиец» в столице Удмуртии или переедут в ЛД в Глазове.

Признание вины

27-летний житель Удмуртии, обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в Сарапуле, признал свою вину на допросе

27-летний житель Удмуртии, обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в Сарапуле, признал свою вину, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии. Расследование продолжается. Сейчас обвиняемый находится под арестом. Подробности об этом громком деле.

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