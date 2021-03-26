Утро в Ижевске: снос остановки «Рембыттехника», закрытие ледового дворца «Ижсталь» и признание вины убийцы 11-летней девочки

В Ижевск пришла солнечная весна! Встречайте ее и наши новости прошедшего дня
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 26 марта. И у нас два повода для радости: в окно светит солнце и сегодня пятница. По традиции предлагаем начать день с подборки новостей одной строкой за прошедшие сутки:
Родившегося в зоопарке Удмуртии жеребёнка назвали Дейз-Джессика
Гордума Ижевска одобрила сокращение подразделений администрации
36,6 миллиона рублей потратят в 2021 году на нанесение «пластиковой» разметки в Ижевске
Двум школам в Ижевске присвоят имена героев Великой Отечественной войны
На четырех перекрестках в Ижевске появятся новые камеры видеофиксации до 1 апреля
Власти Ижевска планируют продать водонапорную башню на Центральной площади
100-летняя женщина-ветеран вылечилась от коронавируса в Ижевске
В Удмуртии осудили 37-летнего мужчину за ложное сообщение о готовящемся взрыве
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла третье место по итогам первого дня чемпионата мира
Жителям Ижевска спишут пени по местным налогам, если они не превышают 500 рублей
Видео: погоня со стрельбой завязалась между ДПС и жителем Удмуртии на «Ниве»
Ремонт музея и благоустройство родника: в Удмуртии определили победителей конкурса проектов инициативного бюджетирования
Мужчину сбили на ул. Майской в Ижевске
Далее с подробностями
Снос остановки «Рембыттехника»
Жители ждут транспорт на остановке «Рембыттехника», которую снесли на улице Кирова в Ижевске
Фото: личный архив героев
В социальных сетях житель города Геннадий Глухов поделился новостью, что остановку «Рембыттехника» на улице Ленина демонтировали. Вместе с этим убрали цветочный и торговый ларек, которые были частью комплекса. Он выразил негодование, что теперь не только нельзя будет комфортно дожидаться транспорт, но и не будет возможности приобрести рано утром воду в ларьке, который работал круглосуточно. «Комсомолка» собрала мнения ижевчан по этому поводу
Закрытие ледового дворца «Ижсталь»
Точные сроки начала и окончания ремонта в ЛД «Ижсталь» еще не определены
Фото: Диля Ахмадишина
В скором времени ледовый дворец «Ижсталь» будет закрыт на реконструкцию. Примерные сроки работ составят 1-1,5 года. На время ремонта «сталевары» будут проводить свои тренировки на крытом катке «Олимпиец» в столице Удмуртии или переедут в ЛД в Глазове.
Признание вины
27-летний житель Удмуртии, обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в Сарапуле, признал свою вину на допросе
27-летний житель Удмуртии, обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в Сарапуле, признал свою вину, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии. Расследование продолжается. Сейчас обвиняемый находится под арестом. Подробности об этом громком деле.
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