Утро в Ижевске: переход троллейбусов на летнее расписание, продажа здания бывшего санатория и конфликт ижевчанки с ТСЖ

Сегодня пятница, последний день месяца и предпраздничный день
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, любимый Ижевск! Сегодня пятница, последний день месяца и предпраздничный день. «Комсомолка» рассказывает новости прошедшего дня одной строкой:
Андрей Макаров ушел с должности начальника управления по работе с партиями администрации главы Удмуртии
17-летний подросток из Удмуртии предстанет перед судом за нецензурную переписку от имени преподавателя
Художница из Перми преобразит водонапорную башню на центральной площади Ижевска
11 дачных автобусных маршрутов запустят в Ижевске с 1 мая
55-летний житель Ижевска предстанет перед судом за покушение на убийство
Расписание трамваев № 4, 8, 11 изменится на 30 апреля в Ижевске
Продажи мангалов в Удмуртии увеличились в 14 раз в связи с длинными майскими праздниками
Прокуратура проверит сообщения жителей Ижевска о провалившемся асфальте на набережной пруда
Вторая модельная библиотека за 6,5 миллиона рублей откроется в Ижевске
«Где я накосячила?»: на экраны вышло телешоу «Беременна в 16» с жительницей Ижевска
За изнасилование девочки житель Ижевска отсидит 11 лет в колонии строгого режима
Пятилетний ребенок чуть не утонул в бассейне одного из спортивных клубов Ижевска
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Переход троллейбусов на летнее расписание
Фото: пресс-служба МУП «ИжГЭТ»
С 1 мая 2021 года движение троллейбусных маршрутов МУП «ИжГЭТ» будет осуществляться по летнему варианту расписаний. Это значит, что изменится время прибытия троллейбусов к остановкам. Кроме того, сдвинется начало и конец рабочего дня маршрутов. А еще поменяются интервалы движения транспорта в течение всего дня.
Продажа здания бывшего санатория
Фото: booking.com
В Ижевске выставили на торги здание бывшего санатория «Голубой вагон». Оно располагается по адресу: ул. Ухтомского, 26. Начальная цена установлена в размере 40,4 млн рублей. Бывший санаторий находится на территории с хорошей транспортной развязкой. Здесь есть все необходимые коммуникации: электрическое освещение, отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, телефон, вентиляция, лифты.
Конфликт ижевчанки с ТСЖ
Фото: Анастасия Захарова
Екатерина Соловьева живет на улице Чугуевского, 9. В доме работает ТСЖ - его создали еще в 2007 году, в момент сдачи дома. Ижевчанка уверена, что организация наживается на жильцах и присвоила порядка 8,5 миллиона рублей. Так ли это на самом деле и как понять, что жильцов обманывают, расскажет «Комсомолка».
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