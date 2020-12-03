Утро в Ижевске: обновление транспортного парка, пожар из-за ссоры и новая бытовая техника для сотрудников ковид-центров Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 2 декабря, в Ижевске ожидается облачная, но безветренная погода. В пасмурный день труднее обычного заставить себя проснутся, поэтому бодримся, читая наши новости одной строкой:

Пилотные платные парковки откроют в Ижевске

Реконструкция подземных переходов начнется в Ижевске

Загорелся мусоропровод: из-за пожара в Ижевске эвакуировали 60 человек

Общероссийский народный фронт выявил нехватку лекарств в аптеках Удмуртии

Александр Пономарев уходит с поста директора «Ижводоканала»

Факт сокращения 200 сотрудников «Ижводоканала» проверит прокуратура

Дополнительные средства выделены на ремонт ГКБ №6 в Ижевске

Подростка на мопеде без прав сбили в Удмуртии

Обыски в Управлении по физической культуре: руководители отказались комментировать информацию

Около 14 тысяч самовольно занятых участков нашли в Ижевске

Закон о тишине: соблюдают ли его ижевчане

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Обновление транспортного парка

Транспортный парк в Ижевске обновляется Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В Ижевск уже начали поступать новые низкопольные трамваи - «Львята». До 15 декабря поступит вся партия из 16 вагонов. Каково будущее электротранспорта в городе и будут ли модернизировать старые вагоны? Отвечаем на 6 самых популярных вопросов про электротранспорт в Ижевске.

Ссора привела к пожару

Перед пожаром соседи видели, как из окна сбрасывают вещи Фото: Архив «КП» в Ижевске

27 ноября в многоэтажке на улице Холмогорова случился пожар. Сгорела одна из квартир на 10 этаже. Жильцы уверены – это был поджог. Кого подозревают соседи и что случилось тем вечером, выяснила «Комсомолка».

Техника для сотрудников ковид-центров

Наборы техники подарили ковид-центрам Ижевска Корпорация «Центр» и Общественная палата города Фото: Амир Закиров

Наборы бытовой техники от Корпорации «Центр» получили сотрудники ковид-центров Ижевска и Завьялово 1 декабря. Подарки получили главные врачи больниц в рамках проекта медиагруппы «Центр» «Лучшая клиника», который проходит при поддержке Общественной палаты Ижевска. Сейчас подарки находятся в кабинетах отдыха медперсонала.

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