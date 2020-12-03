Утро в Ижевске: обновление транспортного парка, пожар из-за ссоры и новая бытовая техника для сотрудников ковид-центров
Фото: Эдуард КАРИПОВ
Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 2 декабря, в Ижевске ожидается облачная, но безветренная погода. В пасмурный день труднее обычного заставить себя проснутся, поэтому бодримся, читая наши новости одной строкой:
Пилотные платные парковки откроют в Ижевске
Реконструкция подземных переходов начнется в Ижевске
Загорелся мусоропровод: из-за пожара в Ижевске эвакуировали 60 человек
Общероссийский народный фронт выявил нехватку лекарств в аптеках Удмуртии
Александр Пономарев уходит с поста директора «Ижводоканала»
Факт сокращения 200 сотрудников «Ижводоканала» проверит прокуратура
Дополнительные средства выделены на ремонт ГКБ №6 в Ижевске
Подростка на мопеде без прав сбили в Удмуртии
Обыски в Управлении по физической культуре: руководители отказались комментировать информацию
Около 14 тысяч самовольно занятых участков нашли в Ижевске
Закон о тишине: соблюдают ли его ижевчане
Далее с подробностями
Обновление транспортного парка
Транспортный парк в Ижевске обновляется
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
В Ижевск уже начали поступать новые низкопольные трамваи - «Львята». До 15 декабря поступит вся партия из 16 вагонов. Каково будущее электротранспорта в городе и будут ли модернизировать старые вагоны? Отвечаем на 6 самых популярных вопросов про электротранспорт в Ижевске.
Ссора привела к пожару
Перед пожаром соседи видели, как из окна сбрасывают вещи
Фото: Архив «КП» в Ижевске
27 ноября в многоэтажке на улице Холмогорова случился пожар. Сгорела одна из квартир на 10 этаже. Жильцы уверены – это был поджог. Кого подозревают соседи и что случилось тем вечером, выяснила «Комсомолка».
Техника для сотрудников ковид-центров
Наборы техники подарили ковид-центрам Ижевска Корпорация «Центр» и Общественная палата города
Фото: Амир Закиров
Наборы бытовой техники от Корпорации «Центр» получили сотрудники ковид-центров Ижевска и Завьялово 1 декабря. Подарки получили главные врачи больниц в рамках проекта медиагруппы «Центр» «Лучшая клиника», который проходит при поддержке Общественной палаты Ижевска. Сейчас подарки находятся в кабинетах отдыха медперсонала.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Ученые в Удмуртии разработали новую технологию замедления коррозии
Цирковой коллектив из Ижевска победил на Всероссийском конкурсе исполнительских искусств