2020-07-25T11:05:11+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: смерть Энвиля Касимова, рыбалка за миллион рублей и убийство юноши

Подборка самых громких и запомнившихся событий
Людмила Куликова
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Коротко об интересном:

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Далее с подробностями:

«Рыбалка на миллион»

Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Жители Удмуртии и Тамбова, которые временно живут в поселке Озерновский на Камчатке, заплатят штраф в размере более 1 млн рублей за незаконную рыбалку. Об этом сообщается на странице Кроноцкого заповедника.

Не стало Энвиля Касимова

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

24 июля стало известно, что умер главный редактор газеты «Удмуртская правда», депутат госсовета республики, художник Энвиль Касимов. Об этом «Комсомолке» сообщил собственный источник. Прощание состоится в две панихиды.

Убийство юноши

Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве 19-летнего ижевчанина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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