Итоги недели в Ижевске: ливни, жара и дезинфекция пляжа
Коротко о главном:
- Сюрпризы погоды: неделя началась с ливней, а затем пришла небывалая жара
- На трех участках региональных трасс в Удмуртии установили освещение
- Приемочная комиссия проверила качество дорог на улицах Ижевска
- Житель Удмуртии укусил полицейского, мужчина оказался ранее судим
- В Ижевске провели массовую проверку водителей
- За неделю в Удмуртии утонуло несколько человек, среди них один ребенок
- Ижевчане могут сами выбрать, что изменится в Березовой роще
- Готовность детских летних лагерей проверили в Удмуртии
- Фигуристка из Ижевска Алина Загитова заработала больше 1 млн долларов за год
Далее с подробностями:
На каких улицах Ижевска ограничили движение?
На выходных в Ижевске ограничили движение сразу на трех улицах в связи с ремонтом комуникаций. Это отдельные участки проезда Дерябина, улицы Карла Маркса и улицы Воровского.
Фото: архив КП
Станет ли масочный режим рекомендательным?
6 июля на аппаратном совещании главы Удмуртии Александр Бречалов сообщил о том, что планируется обязательный масочный режим перевести в рекомендательный.
- Это ответственность каждого человека и предпринимателя, - отметил глава региона.
Фото: pixabay.com
Где установят стелу «Город трудовой доблести»?
На внеочередном заседании Комиссии по содействию охране памятников истории и культуры 8 июля обсудили варианты возможных мест для установки стелы в честь присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести». Историки, депутаты Гордумы, краеведы, сотрудники архивов и библиотек высказали свое мнение о том, где можно было бы разместить объект.
Фото: архив
Для чего понадобилась дезинфекция пляжа?
8 июля на территории ижевского центрального пляжа провели дезинфекцию. «Комсомолка» пообщалась со специалистами и узнала для чего она понадобилась, и каких паразитов нашли на пляже.
- Исследования показали, что в песке на пляже обнаружили жизнеспособные яйца токсокар – это разновидность гельминтов, то есть паразитических червей, - объяснила Ирина Сюркаева заведующий отделом обеспечения санитарно-гигиенического надзора Центра гигиены и эпидемиологии Удмуртии.
Фото: Оксана Мымрина
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ИСТОЧНИК KP.RU
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