2020-07-11T16:21:09+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: ливни, жара и дезинфекция пляжа

Подборка самых громких и запомнившихся событий
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Коротко о главном:

- Сюрпризы погоды: неделя началась с ливней, а затем пришла небывалая жара

- На трех участках региональных трасс в Удмуртии установили освещение

- Приемочная комиссия проверила качество дорог на улицах Ижевска

- Житель Удмуртии укусил полицейского, мужчина оказался ранее судим

- В Ижевске провели массовую проверку водителей

- За неделю в Удмуртии утонуло несколько человек, среди них один ребенок

- Ижевчане могут сами выбрать, что изменится в Березовой роще

- Готовность детских летних лагерей проверили в Удмуртии

- Фигуристка из Ижевска Алина Загитова заработала больше 1 млн долларов за год

Далее с подробностями:

На каких улицах Ижевска ограничили движение?

На выходных в Ижевске ограничили движение сразу на трех улицах в связи с ремонтом комуникаций. Это отдельные участки проезда Дерябина, улицы Карла Маркса и улицы Воровского.

Фото: архив КП

Фото: архив КП

Станет ли масочный режим рекомендательным?

6 июля на аппаратном совещании главы Удмуртии Александр Бречалов сообщил о том, что планируется обязательный масочный режим перевести в рекомендательный.

- Это ответственность каждого человека и предпринимателя, - отметил глава региона.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Где установят стелу «Город трудовой доблести»?

На внеочередном заседании Комиссии по содействию охране памятников истории и культуры 8 июля обсудили варианты возможных мест для установки стелы в честь присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести». Историки, депутаты Гордумы, краеведы, сотрудники архивов и библиотек высказали свое мнение о том, где можно было бы разместить объект.

Фото: архив

Фото: архив

Для чего понадобилась дезинфекция пляжа?

8 июля на территории ижевского центрального пляжа провели дезинфекцию. «Комсомолка» пообщалась со специалистами и узнала для чего она понадобилась, и каких паразитов нашли на пляже.

- Исследования показали, что в песке на пляже обнаружили жизнеспособные яйца токсокар – это разновидность гельминтов, то есть паразитических червей, - объяснила Ирина Сюркаева заведующий отделом обеспечения санитарно-гигиенического надзора Центра гигиены и эпидемиологии Удмуртии.

Фото: Оксана Мымрина

Фото: Оксана Мымрина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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