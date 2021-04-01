Утро в Ижевске: новый директор УКС, жуткая драка в центре города и спортзал на месте алкомаркета

Наступил второй весенний месяц - апрель
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, любимый город! Вот и наступил второй весенний месяц - апрель. Однако, встречает он нас отнюдь не весенней погодой. Может быть это такая первоапрельская шутка от природы? А мы предлагаем прочитать нешуточные новости одной строкой:
Звезда РЕН ТВ Сергей Доля: «Люди - главное сокровище Удмуртии»
«В Удмуртии замечательные Ресурсные центры»: чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал о своем визите в Ижевск
Приемная мать из Ижевска, у которой биологические родители похитили ребенка, обратилась на Первый канал
Любовь или спорт: невероятная история ижевчанки, похудевшей на 60 кило
ДТП с новым трамваем произошло в Ижевске
Многоквартирный дом построят на перекрестке улиц Баранова и Охотной в Ижевске
Эскиз стелы «Город трудовой доблести», которую установят в Ижевске, представят в мае 2021 года
В Ижевске запустили флэшмоб в защиту запертых в котокафе 12 животных
В Ижевске осудят 40-летнего мужчину, который надругался и убил свою сожительницу
Российская поэтесса Вера Полозкова приехала в Ижевск в рамках юбилейного тура
Организатор просветительского проекта из Удмуртии стал героем фильма Юрия Дудя
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На премьеру фильма «Чайковский. Русский гений» в Воткинск приедет актриса Лариса Лужина
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Новый директор УКС
Ярослав Балобанов покидает пост директора УКС
Фото: Диля Ахмадишина
Ярослав Балабанов, занимавший должность директора УКС, рассказал в своих социальных сетях, что принял решение о уходе с должности. Теперь он будет работать заместителем директора по коммерции и развитию филиала Удмуртский ПАО «Т Плюс». О том, кто займет его должность не сообщается.
Жуткая драка в центре города
Драка с участием сотрудника супермаркета завязалась в центре Ижевска
Появилось видео очевидца, на котором запечатлена драка между сотрудником супермаркета в зеленой форменной безрукавке и неизвестным мужчиной в черной куртке. Инцидент произошел посреди дня в центре города - недалеко от трамвайной линии на перекрестке Ленина и Карла Маркса. Кроме того, комментаторов возмутило поведение очевидцев драки, которые не попытались прийти на помощь сотруднику магазина.
Спортзал на месте алкомаркета
В Ижевске появился спортзал для джампинга Фото: пресс-служба администрации Ижевска
На месте магазина «Продукты», где несанкционированно продавали алкоголь, открыли зал для джампинга (прыжков на батутах). В зал для джампинга купили оборудование на сумму 300 тысяч рублей.