Утро в Ижевске: новый директор УКС, жуткая драка в центре города и спортзал на месте алкомаркета

Наступил второй весенний месяц - апрель Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, любимый город! Вот и наступил второй весенний месяц - апрель. Однако, встречает он нас отнюдь не весенней погодой. Может быть это такая первоапрельская шутка от природы? А мы предлагаем прочитать нешуточные новости одной строкой:

Звезда РЕН ТВ Сергей Доля: «Люди - главное сокровище Удмуртии»

«В Удмуртии замечательные Ресурсные центры»: чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал о своем визите в Ижевск

Приемная мать из Ижевска, у которой биологические родители похитили ребенка, обратилась на Первый канал

Любовь или спорт: невероятная история ижевчанки, похудевшей на 60 кило

ДТП с новым трамваем произошло в Ижевске

Многоквартирный дом построят на перекрестке улиц Баранова и Охотной в Ижевске

Эскиз стелы «Город трудовой доблести», которую установят в Ижевске, представят в мае 2021 года

В Ижевске запустили флэшмоб в защиту запертых в котокафе 12 животных

В Ижевске осудят 40-летнего мужчину, который надругался и убил свою сожительницу

Российская поэтесса Вера Полозкова приехала в Ижевск в рамках юбилейного тура

Организатор просветительского проекта из Удмуртии стал героем фильма Юрия Дудя

На набережной Ижевска убрали знак «Въезд запрещен»

На премьеру фильма «Чайковский. Русский гений» в Воткинск приедет актриса Лариса Лужина

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Новый директор УКС

Ярослав Балобанов покидает пост директора УКС Фото: Диля Ахмадишина

Ярослав Балабанов, занимавший должность директора УКС, рассказал в своих социальных сетях, что принял решение о уходе с должности. Теперь он будет работать заместителем директора по коммерции и развитию филиала Удмуртский ПАО «Т Плюс». О том, кто займет его должность не сообщается.

Жуткая драка в центре города

Драка с участием сотрудника супермаркета завязалась в центре Ижевска

Появилось видео очевидца, на котором запечатлена драка между сотрудником супермаркета в зеленой форменной безрукавке и неизвестным мужчиной в черной куртке. Инцидент произошел посреди дня в центре города - недалеко от трамвайной линии на перекрестке Ленина и Карла Маркса. Кроме того, комментаторов возмутило поведение очевидцев драки, которые не попытались прийти на помощь сотруднику магазина.

Спортзал на месте алкомаркета

В Ижевске появился спортзал для джампинга Фото: пресс-служба администрации Ижевска

На месте магазина «Продукты», где несанкционированно продавали алкоголь, открыли зал для джампинга (прыжков на батутах). В зал для джампинга купили оборудование на сумму 300 тысяч рублей.