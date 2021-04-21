Утро в Ижевске: ученые из Удмуртии на МКС, смерть женщины на автомойке и устранение дефектов на гарантийных дорогах

Сегодня на город набегут тучи, а к вечеру возможно пойдет дождь
Фото: Алена Селезнева
Доброе утро, любимый город! На календаре 21 апреля, среда. Сегодня на город набегут тучи, а к вечеру возможно пойдет дождь. Также быстро, как меняется наша погода в городе, меняются и новости. Предлагаем вспомнить, что произошло накануне:
74 человека пострадали от укусов клещей в Удмуртии с начала 2021 года
Житель Удмуртии отправится в колонию на 7 лет и 8 месяцев за убийство и ограбление пенсионера
8 незарегистрированных пилорам обнаружили на территории Удмуртии в рамках акции «Лесовоз»
Впервые из Удмуртии в Узбекистан отправили более 20 тонн молочной продукции
Выпуск «Невероятно интересных историй» про Удмуртию показали на РЕН ТВ 16 апреля
Полицейские изъяли контрафакт на сумму более 7 миллионов рублей в Удмуртии
Жители Ижевска смогут прочитать «Стихи Победы» во время праздничного эфира на радио «Комсомольская правда - Ижевск» 7 мая
Молоко коз из Голландии и коров из Дании смогут попробовать жители Удмуртии
В дело о продаже земельного участка многодетной семьи вмешалась прокуратура Удмуртии
Педофил по интернету из Удмуртии отправится в колонию строгого режима на 7,5 лет
Ещё 13 200 доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступило в Удмуртию
20-летний блогер и модель из Удмуртии стал участником обновленного шоу «Дом-2»
Видео: 9-летние хоккеисты из Удмуртии устроили массовую драку на льду с соперниками
«Рассказать о ней – не хватит целой газеты»: в Ижевске простились с главой удмуртского отделения Союза пенсионеров Любовью Шамшуриной
Душил во сне и тянул в болото: домовой несколько лет мучил жительницу Ижевска
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Ученые из Удмуртии на МКС
Ученые из Удмуртии на МКС
Фото: pixabay.com
Ученые и преподаватели Удмуртского государственного университета разрабатывают новые материалы для космической отрасли России. В лаборатории УдГУ сплавы алюминия спаивают друг с другом. Затем с помощью компьютеров моделируются условия максимально приближенные к невесомости. Модель помогает рассчитать скорость пайки и затвердевания металла на МКС.
Смерть женщины на автомойке
Смерть женщины на автомойке
Фото: pixabay.com
2 августа 2020 года 36-летний ижевчанин находился на автомойке на работе. В этом время туда приехала его 32-летняя жена, с которой он уже давно был в неприязненных отношениях. Между супругами произошел конфликт. Мужчина взял металлическую трубу и несколько раз ударил ею женщину по голове, а после задушил металлическим тросом. Что он сделал с ее трупом читайте по ссылке.
Устранение дефектов на гарантийных дорогах
Устранение дефектов на гарантийных дорогах
Фото: Анастасия Захарова
С 1 апреля в Удмуртии проходят проверки гарантийных дорог, которые отремонтировали в период с 2017 по 2020 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2020 году после проверок было составлено 300 предписаний подрядчикам Удмуртии. В этом же сезоне эта цифра значительно меньше – 174. Однако, рейды еще продолжаются, в регионе предстоит проверить 500 объектов. Все дефекты подрядчики должны будут устранить за свой счет до 25 мая.
Ижевск и космос
Памятник собаке Звездочке
Фото: Архив «КП» в Ижевске
«Мы - пионеры космоса», - гласит заголовок праздничного выпуска «Комсомолки» от 14 апреля 1961 года, посвященного полету первого человека за пределы Земли. Но космическая история Ижевска берет начало еще в 50-х годах 20 века. Почему столица Удмуртии стала важным звеном большой программы и как это отразилось на жизни горожан - в нашем материале.