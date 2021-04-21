Утро в Ижевске: ученые из Удмуртии на МКС, смерть женщины на автомойке и устранение дефектов на гарантийных дорогах

Сегодня на город набегут тучи, а к вечеру возможно пойдет дождь Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, любимый город! На календаре 21 апреля, среда. Сегодня на город набегут тучи, а к вечеру возможно пойдет дождь. Также быстро, как меняется наша погода в городе, меняются и новости. Предлагаем вспомнить, что произошло накануне:

74 человека пострадали от укусов клещей в Удмуртии с начала 2021 года

Житель Удмуртии отправится в колонию на 7 лет и 8 месяцев за убийство и ограбление пенсионера

8 незарегистрированных пилорам обнаружили на территории Удмуртии в рамках акции «Лесовоз»

Впервые из Удмуртии в Узбекистан отправили более 20 тонн молочной продукции

Выпуск «Невероятно интересных историй» про Удмуртию показали на РЕН ТВ 16 апреля

Полицейские изъяли контрафакт на сумму более 7 миллионов рублей в Удмуртии

Жители Ижевска смогут прочитать «Стихи Победы» во время праздничного эфира на радио «Комсомольская правда - Ижевск» 7 мая

Молоко коз из Голландии и коров из Дании смогут попробовать жители Удмуртии

В дело о продаже земельного участка многодетной семьи вмешалась прокуратура Удмуртии

Педофил по интернету из Удмуртии отправится в колонию строгого режима на 7,5 лет

Ещё 13 200 доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступило в Удмуртию

20-летний блогер и модель из Удмуртии стал участником обновленного шоу «Дом-2»

Видео: 9-летние хоккеисты из Удмуртии устроили массовую драку на льду с соперниками

«Рассказать о ней – не хватит целой газеты»: в Ижевске простились с главой удмуртского отделения Союза пенсионеров Любовью Шамшуриной

Душил во сне и тянул в болото: домовой несколько лет мучил жительницу Ижевска

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Ученые из Удмуртии на МКС

Ученые из Удмуртии на МКС Фото: pixabay.com

Ученые и преподаватели Удмуртского государственного университета разрабатывают новые материалы для космической отрасли России. В лаборатории УдГУ сплавы алюминия спаивают друг с другом. Затем с помощью компьютеров моделируются условия максимально приближенные к невесомости. Модель помогает рассчитать скорость пайки и затвердевания металла на МКС.

Смерть женщины на автомойке

Смерть женщины на автомойке Фото: pixabay.com

2 августа 2020 года 36-летний ижевчанин находился на автомойке на работе. В этом время туда приехала его 32-летняя жена, с которой он уже давно был в неприязненных отношениях. Между супругами произошел конфликт. Мужчина взял металлическую трубу и несколько раз ударил ею женщину по голове, а после задушил металлическим тросом. Что он сделал с ее трупом читайте по ссылке.

Устранение дефектов на гарантийных дорогах

Устранение дефектов на гарантийных дорогах Фото: Анастасия Захарова

С 1 апреля в Удмуртии проходят проверки гарантийных дорог, которые отремонтировали в период с 2017 по 2020 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2020 году после проверок было составлено 300 предписаний подрядчикам Удмуртии. В этом же сезоне эта цифра значительно меньше – 174. Однако, рейды еще продолжаются, в регионе предстоит проверить 500 объектов. Все дефекты подрядчики должны будут устранить за свой счет до 25 мая.

Ижевск и космос

Памятник собаке Звездочке Фото: Архив «КП» в Ижевске

«Мы - пионеры космоса», - гласит заголовок праздничного выпуска «Комсомолки» от 14 апреля 1961 года, посвященного полету первого человека за пределы Земли. Но космическая история Ижевска берет начало еще в 50-х годах 20 века. Почему столица Удмуртии стала важным звеном большой программы и как это отразилось на жизни горожан - в нашем материале.