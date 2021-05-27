Утро в Ижевске: хищение 230 млн рублей, переезд травматологической поликлиники и девушка, похудевшая на 37 кило

Сегодня нас ждет переменная облачность Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, любимый город! За бортом нас ждет температура до +20 градусов, облачность и ветер до 8 м/с. О главных новостях республики расскажет «Комсомолка».

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- 5-сантиметровую кисту удалили 10-летнему ребенку в Удмуртии новым методом

- Керны и безопасность: комиссия сделала несколько замечаний к ремонту дороги в Новой Казмаске в Удмуртии

- Два вокзала в Удмуртии признали объектами культурного наследия

- Тонущего 10-летнего мальчика спас сотрудник полиции в Удмуртии

- 19-летнюю наркозакладчицу из Ижевска задержали в Удмуртии

- 52 тысячи зараженных роз сожгли в Удмуртии

- Фотофакт: фестиваль песчаных скульптур проходит в парке Космонавтов в Ижевске

- 1.3 млн рублей выплатит государству бизнесмен из Удмуртии за злоупотребление должностными обязанностями

- Трансляции чемпионата мира по хоккею – 2021 пройдут в Парке Кирова в Ижевске

- 71 объект начали благоустраивать в Ижевске

- Более 4 тысяч детей получили бесплатные лекарства в Удмуртии за 4 месяца

- 32-летнюю экс-сотрудницу МФЦ осудили за фиктивную регистрацию граждан в Ижевске

- Картину ребенка с ДЦП продали за 100 тысяч рублей на аукционе в Ижевске

- Аллея памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова появилась в Глазове

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Большой переезд

Травматология в Ижевске переедет в другое здание Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Травматологическая поликлиника Ижевска переедет в другое здание. Куда теперь идти с переломом и какие есть причины для переезда, читайте в нашем материале.

Живое – неживое

В новом видео дизайнер из Удмуртии подробно описал процесс работы над движущимися панно Фото: Скриншот с видео

Наш земляк, дизайнер Андрей Першин выложил видеоинструкцию о том, как он оживлял уличные панно. Увидеть все своими глазами можно по ссылке в нашем материале.

-230 млн рублей у 170 человек

Более 230 млн. рублей заработала 63-летняя жительница Удмуртии обманным путем Фото: Архив «КП» в Ижевске

63-летняя ижевчанка предстанет перед судом как руководитель финансовой пирамиды. По версии обвинения, женщина похитила свыше 230 млн рублей у более чем 170 граждан. Что известно еще об этом деле, читайте в нашем материале.

-37 кило у одной девушки

Марина Николаева из Ижевска поделилась своей историей похудения Фото: Личный архив героя публикации

Марина Николаева родила третьего ребенка и увидела на весах отметку в 94 кг. Очередная невероятная история силы воли девушки из Ижевска ждет вас по ссылке.

Помощь незнакомцу

Молодая мама из Удмуртии стала донором костного мозга и помогла незнакомому мужчине Фото: личный архив героев

Еще одна история отважной девушки из Удмуртии. Юлия Широбокова отдала частичку себя, чтобы спасти незнакомца. Трогательную, вдохновляющую и добрую историю можно прочесть по ссылке.

Желаем замечательного дня!