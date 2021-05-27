Утро в Ижевске: хищение 230 млн рублей, переезд травматологической поликлиники и девушка, похудевшая на 37 кило

Сегодня нас ждет переменная облачность
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, любимый город! За бортом нас ждет температура до +20 градусов, облачность и ветер до 8 м/с. О главных новостях республики расскажет «Комсомолка».
ОДНОЙ СТРОКОЙ:
- 5-сантиметровую кисту удалили 10-летнему ребенку в Удмуртии новым методом
- Керны и безопасность: комиссия сделала несколько замечаний к ремонту дороги в Новой Казмаске в Удмуртии
- Два вокзала в Удмуртии признали объектами культурного наследия
- Тонущего 10-летнего мальчика спас сотрудник полиции в Удмуртии
- 19-летнюю наркозакладчицу из Ижевска задержали в Удмуртии
- 52 тысячи зараженных роз сожгли в Удмуртии
- Фотофакт: фестиваль песчаных скульптур проходит в парке Космонавтов в Ижевске
- 1.3 млн рублей выплатит государству бизнесмен из Удмуртии за злоупотребление должностными обязанностями
- Трансляции чемпионата мира по хоккею – 2021 пройдут в Парке Кирова в Ижевске
- 71 объект начали благоустраивать в Ижевске
- Более 4 тысяч детей получили бесплатные лекарства в Удмуртии за 4 месяца
- 32-летнюю экс-сотрудницу МФЦ осудили за фиктивную регистрацию граждан в Ижевске
- Картину ребенка с ДЦП продали за 100 тысяч рублей на аукционе в Ижевске
- Аллея памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова появилась в Глазове
А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Большой переезд
Травматология в Ижевске переедет в другое здание
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Травматологическая поликлиника Ижевска переедет в другое здание. Куда теперь идти с переломом и какие есть причины для переезда, читайте в нашем материале.
Живое – неживое
В новом видео дизайнер из Удмуртии подробно описал процесс работы над движущимися панно
Фото: Скриншот с видео
Наш земляк, дизайнер Андрей Першин выложил видеоинструкцию о том, как он оживлял уличные панно. Увидеть все своими глазами можно по ссылке в нашем материале.
-230 млн рублей у 170 человек
Более 230 млн. рублей заработала 63-летняя жительница Удмуртии обманным путем
Фото: Архив «КП» в Ижевске
63-летняя ижевчанка предстанет перед судом как руководитель финансовой пирамиды. По версии обвинения, женщина похитила свыше 230 млн рублей у более чем 170 граждан. Что известно еще об этом деле, читайте в нашем материале.
-37 кило у одной девушки
Марина Николаева из Ижевска поделилась своей историей похудения
Фото: Личный архив героя публикации
Марина Николаева родила третьего ребенка и увидела на весах отметку в 94 кг. Очередная невероятная история силы воли девушки из Ижевска ждет вас по ссылке.
Помощь незнакомцу
Молодая мама из Удмуртии стала донором костного мозга и помогла незнакомому мужчине
Фото: личный архив героев
Еще одна история отважной девушки из Удмуртии. Юлия Широбокова отдала частичку себя, чтобы спасти незнакомца. Трогательную, вдохновляющую и добрую историю можно прочесть по ссылке.
Желаем замечательного дня!