Итоги недели в Ижевске: порыв на Холмогорова,приезд Аллы Михеевой и начало сезона карантина по ОРВИ
Коротко о главном:
Ответственность за плохую уборку территорий в Ижевске понесут 77 коммунальщиков
Компания из Удмуртии отправит 7 млн медицинских масок в Китай
Сотрудник полиции в Удмуртии применил табельное оружие для остановки нарушителя
За январь в Ижевске более 350 водителей привлечено к административной ответственности за неправильную парковку
«Однажды я набрала полную тележку просрочки»: ижевчанка рассказала, как проверяет сроки годности продуктов в магазинах
Центр для одаренных детей откроют в Ижевске
Сильный паводок прогнозируют эксперты в Удмуртии в этом году
К столетию Удмуртии выпустят памятную серебряную монету
Ремонт заброшенного корпуса УдГУ начнется в 2020 году
В Генеральском доме Ижевска открыли новое кафе «Флигель»
Далее с подробностями.
КОЛЛАПС
3 февраля в Ижевске произошел очередной коммунальный коллапс – на улице Смоленской, в районе детского сада №286, повредился водопровод. Мы собрали несколько фото с места ЧП.
Фото: Анастасия Захарова
ОСТРЫЙ РЕПОРТАЖ
Телеведущая Алла Михеева приехала в Ижевск, чтобы снять репортаж для программы «Вечерний Ургант» (16+). Она выяснит, как столица Удмуртии связана с главным лакомством праздника - пельменем, и почему республику называют родиной этого блюда.
Фото: Анастасия Захарова
КАРАНТИН
В связи с увеличением заболеваемости ОРВИ в Ижевске закрыли на карантин девять групп в детских садах и восемь классов в шести школах. Тем не менее, такое количество считается небольшим, и о закрытии образовательных учреждений целиком речи пока не идет.
Фото: Сергей Грачев
МУЖСКОЕ ХОББИ
У 32-летнего ижевчанина Никиты Шемякина сразу два серьезных увлечения. Вот уже 22 года он играет в хоккей и 2 года фотографирует дикую природу. И, несмотря на явный разрыв в длительности увлечений, сегодня мы расскажем вам про второе. Ведь Никита Шемякин - первый фотограф из Удмуртии, который входит в Союз фотографов дикой природы!
Фото: личный архив героя публикации
ЧЕМ ГРОЗИТ ТЕПЛАЯ ЗИМА
Зима в этом году выдалась удивительно теплой. По мнению специалистов, это может повлечь за собой последствия - например, жителям Удмуртии стоит ожидать нашествия грызунов.
Фото: Pixabay
ИСЧЕЗ
14 января в Питере пропал 22-летний ижевчанин. Сергей Павлов, работающий медбратом в больнице, вышел с работы, сел в вагон метро, доехал до конечной станции и... исчез. К несчастью, в прямом смысле этого слова.
Фото личный архив Софьи Желниной
ИСТОЧНИК KP.RU
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