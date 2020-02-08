Итоги недели в Ижевске: порыв на Холмогорова,приезд Аллы Михеевой и начало сезона карантина по ОРВИ

Коротко о главном:

Ответственность за плохую уборку территорий в Ижевске понесут 77 коммунальщиков

Компания из Удмуртии отправит 7 млн медицинских масок в Китай

Сотрудник полиции в Удмуртии применил табельное оружие для остановки нарушителя

За январь в Ижевске более 350 водителей привлечено к административной ответственности за неправильную парковку

«Однажды я набрала полную тележку просрочки»: ижевчанка рассказала, как проверяет сроки годности продуктов в магазинах

Центр для одаренных детей откроют в Ижевске

Сильный паводок прогнозируют эксперты в Удмуртии в этом году

К столетию Удмуртии выпустят памятную серебряную монету

Ремонт заброшенного корпуса УдГУ начнется в 2020 году

В Генеральском доме Ижевска открыли новое кафе «Флигель»

Далее с подробностями.

КОЛЛАПС

3 февраля в Ижевске произошел очередной коммунальный коллапс – на улице Смоленской, в районе детского сада №286, повредился водопровод. Мы собрали несколько фото с места ЧП.

Фото: Анастасия Захарова

ОСТРЫЙ РЕПОРТАЖ

Телеведущая Алла Михеева приехала в Ижевск, чтобы снять репортаж для программы «Вечерний Ургант» (16+). Она выяснит, как столица Удмуртии связана с главным лакомством праздника - пельменем, и почему республику называют родиной этого блюда.

Фото: Анастасия Захарова

КАРАНТИН

В связи с увеличением заболеваемости ОРВИ в Ижевске закрыли на карантин девять групп в детских садах и восемь классов в шести школах. Тем не менее, такое количество считается небольшим, и о закрытии образовательных учреждений целиком речи пока не идет.

Фото: Сергей Грачев

МУЖСКОЕ ХОББИ

У 32-летнего ижевчанина Никиты Шемякина сразу два серьезных увлечения. Вот уже 22 года он играет в хоккей и 2 года фотографирует дикую природу. И, несмотря на явный разрыв в длительности увлечений, сегодня мы расскажем вам про второе. Ведь Никита Шемякин - первый фотограф из Удмуртии, который входит в Союз фотографов дикой природы!

Фото: личный архив героя публикации

ЧЕМ ГРОЗИТ ТЕПЛАЯ ЗИМА

Зима в этом году выдалась удивительно теплой. По мнению специалистов, это может повлечь за собой последствия - например, жителям Удмуртии стоит ожидать нашествия грызунов.

Фото: Pixabay

ИСЧЕЗ

14 января в Питере пропал 22-летний ижевчанин. Сергей Павлов, работающий медбратом в больнице, вышел с работы, сел в вагон метро, доехал до конечной станции и... исчез. К несчастью, в прямом смысле этого слова.