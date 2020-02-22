Итоги недели в Ижевске: ЕГЭ для главы региона, демонтаж ледового городка и прекращение дела Гузнищевой

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Далее с подробностями:

«В больнице хочется не выздороветь, а быстрее умереть»: глава Удмуртии рассказал о состоянии больниц республики

19 февраля на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) глава республики Александр Бречалов рассказал о главных проблемах в сфере здравоохранения.

Фото: pixabay.com

Ледовый городок на Центральной площади в Ижевске разобрали

В Ижевске 18 февраля начнется демонтаж ледового городка на Центральной площади. Горожанам рекомендовали быть внимательнее при посещении площади, так как ледовые фигуры при сильном ветре могли быть небезопасными.

Фото: Дмитрий Селезнев

Суд прекратил уголовное преследование ижевского врача по делу о гибели малолетнего ребенка

Устиновский районный суд города Ижевска прекратил уголовное преследование врача-инфекциониста Надежды Гузнищевой. Судебное заседание прошло 19 февраля. Ее обвиняли в причинении смерти ребенку по неосторожности. После начала судебных тяжб прошло два года, в итоге истек срок давности совершения преступления. За это время вина Надежды так и не была доказана.

Фото: Дмитрий Бикин

Асфальтовый завод начал работать в Ижевске

В Ижевске восстановил свою работу асфальтовый завод. Его запуск позволит увеличить объемы работ по устранению ям на дорогах. При этом такая технология позволяет выполнять подобные работы при любых погодных условиях, гарантия на такой вид работ не распространяется.

Фото: vk.com/olegbekmemetev

«Дай Бог, чтобы она не сдавалась»: министр спорта Удмуртии оценил желание Алины Загитовой продолжить карьеру

Несколько дней назад в интервью японскому телевидению Алина Загитова заявила о возможном возвращении в большой спорт. Напомним, решение о приостановке карьеры олимпийская чемпионка приняла в декабре прошлого года. Возможность возвращения фигуристки журналисту «Комсомолки» прокомментировал министр спорта Удмуртии Александр Варшавский.

Фото: instagram.com/azagitova

Впервые в Удмуртию привезут скрипку Моцарта

Как рассказала директор «Музея-усадьбы П.И. Чайковского» Татьяна Неганова, 7 мая, в день рождения композитора Петра Ильича Чайковского, ожидается крупный праздник в Воткинске. Его изюминкой станет демонстрация скрипки Моцарта, которую привезут в Россию впервые.

Фото: pixabay.com

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