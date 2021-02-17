Доброе утро, любимый город! Сегодня, 17 февраля, среда. День будет солнечным и морозным. Одевайтесь теплее и по пути на работу читайте наши новости одной строкой:Бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева поместили в кардиологиюВ Удмуртии могут начать производить полипропилен на бывшем объекте уничтожения химоружияСредний размер взяток в Удмуртии за 2020 год составил 264 тысячи рублейЗамруководителя МВД по Удмуртии прокомментировал несанкционированные акции на Центральной площади в Ижевске20-летняя спортсменка из Удмуртии стала чемпионкой России по легкой атлетике12 тысяч жителей Удмуртии заразились ОРВИ за неделюПредседателем постоянной комиссии госсовета Удмуртии по финансам назначен Владимир Паршин12 тысяч кв.м. сельхозземель в Удмуртии залило стоками из-за порыва трубыГоссовет одобрил в первом чтении поправки в Конституцию УдмуртииЛегковушка сбила семилетнего мальчика на пешеходном переходе в ИжевскеИжевские врачи спасли 51-летнюю женщину, удалив гигантскую опухоль мозгаПредседателя ЦИК Удмуртии Виктора Кушко выдвинули на пост омбудсмена республикиЛьготную ипотеку в Удмуртии смогут получить работники IT-сферыЖителям Удмуртии могут запретить шуметь в послеобеденное времяДалее с подробностями:Вода из трубопровода хлынула на улицуНа улице Базисной в Ижевске случился порыв трубопровода. Вода оттуда хлынула на улицу Кооперативную к мосту через речку Карлутку. Для жителей там проложили своеобразный мостик. А на устранение аварии специалистам выделили сутки.Два года условно за реабилитацию нацизма57-летнему ижевчанину дали два года условно за реабилитацию нацизма и призывы к экстремистской деятельности, которые он распространял в социальных сетях. Для установления его виновности проведены лингвистическая и комплексная психолого-психиатрическая судебные экспертизы.Разгадана загадка чупакабрыВласти Удмуртии разгадали загадку чупакабры, которая по мнению местной женщины, обитала в деревне Малая Венья Можгинского района. Неизвестный зверь потрошил домашних животных и птиц.Недостатки дорог около школНаши коллеги, портал IZHLIFE (18+), пишут, что в Ижевске в рамках профилактического мероприятия «Пешеход» выявили более 30 недостатков дорожной сети, которая проходил возле школ. Составили 5 актов выявленных недостатков, возбуждено 4 дела об административном правонарушении, 2 акта направлено в органы прокуратуры.