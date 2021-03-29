Утро в Ижевске: освобождение экс-главы Удмуртии Соловьева, второе место фигуристки Туктамышевой и ДТП на перекрестке улиц Кирова и Пушкинской

Желаем отличной рабочей недели!
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, любимый город! На календаре 29 марта, понедельник. Первый месяц весны подходит к концу: на этой неделе на улице потеплеет до +9°С, начнут идти дожди. О главных новостях выходных расскажет «Комсомолка».
ОДНОЙ СТРОКОЙ
- В 2021 году ликвидируют 46 мест концентрации ДТП на дорогах Удмуртии
- В Ижевске накрыли наркопритон на улице Советской
- Против жителя Удмуртии возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки инспектору ДПС
- Поступление 8 700 доз вакцины «Спутник V» и восстановление авиасообщения с 6 странами: последние новости коронавируса в Удмуртии на 27 марта
- Пожарные учения пройдут в торговом центре «Молл-Матрица» 29 марта в Ижевске
- Снег со льдом упал с павильона на женщину и ребенка в Удмуртии
- 8 700 доз вакцины «Спутник V» от коронавируса поступило в Удмуртию на этой неделе
- Видео: 365 дней коронавируса в Ижевске за 2 минуты
- Снижение заболевших и «лучшая вакцина» по словам Путина: последние новости коронавируса в Удмуртии на 28 марта
- Погода в Ижевске 29 марта: переменная облачность и до +8°С
- Итоги недели в Ижевске: убийство 11-летней девочки в Сарапуле, отмена «шахматной» рассадки зрителей и закрытие ЛД «Ижсталь»
А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ
Главное о Туктамышевой
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме
Фото: Скриншот с видео
Уроженка Удмуртии, фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место на чемпионате мира. От «золота» ее отделили всего 12,71 балла. Важно отметить, что первое и третье место также взяли россиянки, и впервые в истории соревнований весь пьедестал заняли наши спортсменки. Подробности читайте в нашем материале.
Кстати! IZHLIFE (18+) рассказал, как Лиза стала легендой мирового фигурного катания.
Свобода - завтра
30 марта освобожденного от заключения экс-главу Удмуртии Александра Соловьева передадут семье
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев находится в тяжелом состоянии. Поэтому 30 марта его освобождают из заключения и передают семье. Что об этом говорит семья Соловьева, читайте в нашем материале.
Авария на перекрестке
Трое человек пострадали в аварии с чертырьмя авто в Ижевске, Фото: vk.com/chp_dtp_udmurtiya
В ночь с 27 на 28 марта сразу четыре автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Кирова и Пушкинской. О причинах аварии и состоянии пострадавших читайте в нашем материале.
Кстати! «Комсомолка» опубликовала обзор ДТП за прошлую неделю в Удмуртии.
Штраф более 3,5 млн рублей
С 1 июля 2021 года в Ижевске будут демонтировать вывески, которые не соответствуют дизайн-коду
Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА
С 1 июля этого года в столице Удмуртии начнут демонтировать вывески, которые не соответствуют установленному дизайн-коду города. Как это будет проходить, читайте в нашем материале.
Замуж за француза
Света и Гийом познакомились в Ижевске
Фото: личный архив героев
Ижевчанка и француз поделились историей своей любви и рассказали, почему им пришлось брать кота на черном рынке и каково учиться во французском вузе. Подробности - в нашем материале.
Желаем отличной рабочей недели!
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