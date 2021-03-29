Утро в Ижевске: освобождение экс-главы Удмуртии Соловьева, второе место фигуристки Туктамышевой и ДТП на перекрестке улиц Кирова и Пушкинской

Желаем отличной рабочей недели! Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, любимый город! На календаре 29 марта, понедельник. Первый месяц весны подходит к концу: на этой неделе на улице потеплеет до +9°С, начнут идти дожди. О главных новостях выходных расскажет «Комсомолка».

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- В 2021 году ликвидируют 46 мест концентрации ДТП на дорогах Удмуртии

- В Ижевске накрыли наркопритон на улице Советской

- Против жителя Удмуртии возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки инспектору ДПС

- Поступление 8 700 доз вакцины «Спутник V» и восстановление авиасообщения с 6 странами: последние новости коронавируса в Удмуртии на 27 марта

- Пожарные учения пройдут в торговом центре «Молл-Матрица» 29 марта в Ижевске

- Снег со льдом упал с павильона на женщину и ребенка в Удмуртии

- 8 700 доз вакцины «Спутник V» от коронавируса поступило в Удмуртию на этой неделе

- Видео: 365 дней коронавируса в Ижевске за 2 минуты

- Снижение заболевших и «лучшая вакцина» по словам Путина: последние новости коронавируса в Удмуртии на 28 марта

- Погода в Ижевске 29 марта: переменная облачность и до +8°С

- Итоги недели в Ижевске: убийство 11-летней девочки в Сарапуле, отмена «шахматной» рассадки зрителей и закрытие ЛД «Ижсталь»

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Главное о Туктамышевой

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме Фото: Скриншот с видео

Уроженка Удмуртии, фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место на чемпионате мира. От «золота» ее отделили всего 12,71 балла. Важно отметить, что первое и третье место также взяли россиянки, и впервые в истории соревнований весь пьедестал заняли наши спортсменки. Подробности читайте в нашем материале.

Кстати! IZHLIFE (18+) рассказал, как Лиза стала легендой мирового фигурного катания.

Свобода - завтра

30 марта освобожденного от заключения экс-главу Удмуртии Александра Соловьева передадут семье Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев находится в тяжелом состоянии. Поэтому 30 марта его освобождают из заключения и передают семье. Что об этом говорит семья Соловьева, читайте в нашем материале.

Авария на перекрестке

Трое человек пострадали в аварии с чертырьмя авто в Ижевске, Фото: vk.com/chp_dtp_udmurtiya

В ночь с 27 на 28 марта сразу четыре автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Кирова и Пушкинской. О причинах аварии и состоянии пострадавших читайте в нашем материале.

Кстати! «Комсомолка» опубликовала обзор ДТП за прошлую неделю в Удмуртии.

Штраф более 3,5 млн рублей

С 1 июля 2021 года в Ижевске будут демонтировать вывески, которые не соответствуют дизайн-коду Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

С 1 июля этого года в столице Удмуртии начнут демонтировать вывески, которые не соответствуют установленному дизайн-коду города. Как это будет проходить, читайте в нашем материале.

Замуж за француза

Света и Гийом познакомились в Ижевске Фото: личный архив героев

Ижевчанка и француз поделились историей своей любви и рассказали, почему им пришлось брать кота на черном рынке и каково учиться во французском вузе. Подробности - в нашем материале.

Желаем отличной рабочей недели!

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