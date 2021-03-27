Итоги недели в Ижевске: убийство 11-летней девочки в Сарапуле, отмена «шахматной» рассадки зрителей и закрытие ЛД «Ижсталь»

Рассказываем самые громкие новости Ижевска и Удмуртии за минувшие пять дней Фото: Диля Ахмадишина

Первый весенний месяц подходи к концу. Погода наконец начинает радовать солнечными днями. А мы вспоминаем, какие новости обсуждали в Ижевске и Удмуртии за минувшие 5 дней.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ:

В Ижевске обустроят подъездные пути к школам и больницам

Чат-бот в Telegram для родителей будущих первоклассников разработали в Удмуртии

Житель Ижевска предстанет перед судом за оправдание личности Адольфа Гитлера

В Удмуртии задержали подозреваемых в организации борделя в сауне

Видео: погоня со стрельбой завязалась между ДПС и жителем Удмуртии на «Ниве»

Видео: жительница Ижевска спустилась со склона в Сочи на сноуборде в вечернем платье

Власти Удмуртии решили продать 100% акций «Удмуртавтодора»

100-летняя женщина-ветеран вылечилась от коронавируса в Ижевске

В Удмуртию дополнительно поступило 2,4 тысячи доз вакцины от COVID-19

19-летний уроженец Ижевска выступал на одной сцене с Киркоровым, Бузовой и Кридом

Гроссмейстер Анатолий Карпов посетил «Спортивную школу по шахматам им. С.Ф. Ощепкова» в Ижевске

В Ижевске появится эталонный пешеходный переход на улице Ворошилова

Год с начала пандемии: что сейчас происходит в «красной зоне» в Ижевске

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Убийство 11-летней девочки в Сарапуле

Убийство произошло в доме девочки Фото: Амир Закиров

22 марта в квартире в Сарапуле обнаружено тело 11-летней девочки. Началось следствие. 23 марта, в Удмуртии задержали 27-летнего ранее судимого жителя Сарапула, который подозревается в убийстве 11-летней девочки. Оказалось, что он был знакомым матери погибшего ребенка. Против него возбудили уголовное дело.

Отмена «шахматной» рассадки зрителей

В Удмуртии отменили ряд ограничительных мер, которые ранее вводили из-за коронавируса Фото: pixabay.com

24 марта, опубликовали распоряжение главы Удмуртии, согласно которому в республике отменятся «шахматная» рассадка зрителей. Теперь зрительные залы можно будет заполнять на 75%, а не на половину, как ранее.

Закрытие ЛД «Ижсталь»

Точные сроки начала и окончания ремонта в ЛД «Ижсталь» еще не определены Фото: Диля Ахмадишина

В скором времени ледовый дворец «Ижсталь» будет закрыт на реконструкцию. Примерные сроки работ составят 1-1,5 года. На время ремонта «сталевары» будут проводить свои тренировки на крытом катке «Олимпиец» в столице Удмуртии или переедут в ЛД в Глазове.

Снов остановки «Рембыттехника»

Жители ждут транспорт на остановке «Рембыттехника», которую снесли на улице Кирова в Ижевске Фото: личный архив героев

Остановку «Рембыттехника» на улице Ленина демонтировали. Вместе с этим убрали цветочный и торговый ларек, которые были частью комплекса. Это не понравилось жителям города и они начали активно делится своими мнениями в социальных сетях.

12 кошек взаперти

Фото: /vk.com/azj_izhevsk

Хозяйке котокафе в Ижевске из-за долга не дают забрать 12 кошек, которые остались внутри помещения. Девушка не может попасть в заведение из-за долга, якобы накопившегося в прошлые годы. Сумма - 250 тысяч рублей.