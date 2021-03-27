Итоги недели в Ижевске: убийство 11-летней девочки в Сарапуле, отмена «шахматной» рассадки зрителей и закрытие ЛД «Ижсталь»

Рассказываем самые громкие новости Ижевска и Удмуртии за минувшие пять дней
Фото: Диля Ахмадишина
Первый весенний месяц подходи к концу. Погода наконец начинает радовать солнечными днями. А мы вспоминаем, какие новости обсуждали в Ижевске и Удмуртии за минувшие 5 дней.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ:
В Ижевске обустроят подъездные пути к школам и больницам
Чат-бот в Telegram для родителей будущих первоклассников разработали в Удмуртии
Житель Ижевска предстанет перед судом за оправдание личности Адольфа Гитлера
В Удмуртии задержали подозреваемых в организации борделя в сауне
Видео: погоня со стрельбой завязалась между ДПС и жителем Удмуртии на «Ниве»
Видео: жительница Ижевска спустилась со склона в Сочи на сноуборде в вечернем платье
Власти Удмуртии решили продать 100% акций «Удмуртавтодора»
100-летняя женщина-ветеран вылечилась от коронавируса в Ижевске
В Удмуртию дополнительно поступило 2,4 тысячи доз вакцины от COVID-19
19-летний уроженец Ижевска выступал на одной сцене с Киркоровым, Бузовой и Кридом
Гроссмейстер Анатолий Карпов посетил «Спортивную школу по шахматам им. С.Ф. Ощепкова» в Ижевске
В Ижевске появится эталонный пешеходный переход на улице Ворошилова
Год с начала пандемии: что сейчас происходит в «красной зоне» в Ижевске
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Убийство 11-летней девочки в Сарапуле
Убийство произошло в доме девочки
Фото: Амир Закиров
22 марта в квартире в Сарапуле обнаружено тело 11-летней девочки. Началось следствие. 23 марта, в Удмуртии задержали 27-летнего ранее судимого жителя Сарапула, который подозревается в убийстве 11-летней девочки. Оказалось, что он был знакомым матери погибшего ребенка. Против него возбудили уголовное дело.
Отмена «шахматной» рассадки зрителей
В Удмуртии отменили ряд ограничительных мер, которые ранее вводили из-за коронавируса
Фото: pixabay.com
24 марта, опубликовали распоряжение главы Удмуртии, согласно которому в республике отменятся «шахматная» рассадка зрителей. Теперь зрительные залы можно будет заполнять на 75%, а не на половину, как ранее.
Закрытие ЛД «Ижсталь»
Точные сроки начала и окончания ремонта в ЛД «Ижсталь» еще не определены
Фото: Диля Ахмадишина
В скором времени ледовый дворец «Ижсталь» будет закрыт на реконструкцию. Примерные сроки работ составят 1-1,5 года. На время ремонта «сталевары» будут проводить свои тренировки на крытом катке «Олимпиец» в столице Удмуртии или переедут в ЛД в Глазове.
Снов остановки «Рембыттехника»
Жители ждут транспорт на остановке «Рембыттехника», которую снесли на улице Кирова в Ижевске
Фото: личный архив героев
Остановку «Рембыттехника» на улице Ленина демонтировали. Вместе с этим убрали цветочный и торговый ларек, которые были частью комплекса. Это не понравилось жителям города и они начали активно делится своими мнениями в социальных сетях.
12 кошек взаперти
Фото: /vk.com/azj_izhevsk
Хозяйке котокафе в Ижевске из-за долга не дают забрать 12 кошек, которые остались внутри помещения. Девушка не может попасть в заведение из-за долга, якобы накопившегося в прошлые годы. Сумма - 250 тысяч рублей.