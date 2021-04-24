Убийство продавщицы на ул. Клубная, несогласованная акция на Центральной площади и массовая драка юных хоккеистов: итоги недели в Ижевске

Рассказываем о главных новостях за неделю в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Хорошей субботы, Ижевск! «Комсомолка» традиционно подводит итоги уходящей недели и рассказывает о главных и интересных событиях с 19 по 24 апреля.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- Останки погибшего красноармейца из Удмуртии передали родственникам

- Пожароопасный период будет действовать с 19 апреля в Удмуртии

- Сбежавшая хозяйка бассейна, в котором отравились дети, задержана в Удмуртии

- Педофил по интернету из Удмуртии отправится в колонию строгого режима на 7,5 лет

- Выпуск «Невероятно интересных историй» про Удмуртию показали на РЕН ТВ 16 апреля

- 20-летний блогер и модель из Удмуртии стал участником обновленного шоу «Дом-2»

- Уроженец Ижевска стал креативным продюсером нового российского сериала «Афера»

- Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева впервые побывала на шоу «Вечерний Ургант»

- 32 артиллерийских снаряда подняли со дна Пироговского пруда в Удмуртии

- Теплоходы начнут ходить по Ижевскому пруду в майские праздники

- Первомайские демонстрации отменят в Ижевске в 2021 году

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

НЕСОГЛАСОВАННАЯ АКЦИЯ

Акция была не согласована властями Фото: Сергей ГРАЧЕВ

21 апреля на Центральной площади Ижевска прошла несогласованная акция протеста. На улицу вышли от 200 до 250 человек. Сотрудники правоохранительных органов с помощью громкоговорителя сообщали жителям, что акция незаконна и просили разойтись.

МАССОВАЯ ДРАКА НА ЛЬДУ

Юные хоккеисты были не согласны со счетом, Фото: freepik.com

9-летние хоккеисты команды Татарстана «Олимп» и команды «Прогресс» из Удмуртии подрались во время матча на ледовом поле. Судьи пытались разнять ребят. Зачинщиков отправили на штрафные скамейки, но стычки от этого не прекратились.

УБИЙСТВО НА КЛУБНОЙ

Позже тело подозреваемого убийцы обнаружили в Татарстане, Фото: Следственный комитет Удмуртии

Одна из самых громких новостей недели - убийство продавщицы на ул. Клубная в Ижевске. Мужчина ворвался в магазин и выстрелил в 37-летнюю женщину. Во время происшествия в магазине находились покупатели.

ОБРУШЕНИЕ ЧАСТИ БАЛКОНА

Видео обрушения смотрите в нашем материале, Фото: скриншот видео очевидцев

23 апреля в соцсетях Ижевска появилось жуткое видео: с балкона жилого дома на головы двух девушек обвалилась часть обшивки балкона. Девушки быстро среагировали и успели убежать, буквально в паре сантиметров от них упал огромный металлический штырь.

СМЕРТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ

О смерти стало известно 19 апреля, Фото: Администрация Ижевска

Ещё одна трагедия случилась на этой неделе. Ушла из жизни Председатель Союза пенсионеров Удмуртии Любовь Шамшурина. Прощание состоялось на следующий день, 20 апреля. Председатель Союза пенсионеров вела множество социальных проектов, в том числе обучала пожилых людей компьютерной грамотности.

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