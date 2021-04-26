Утро в Ижевске: закрытие железнодорожных переездов, падение мужчины с 9-го этажа и ДТП с пятью пострадавшими

Будь в курсе всех событий Удмуртии!
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Доброе утро, любимый город! День обещает быть ветреным и пасмурным, но унывать не строит – идет последняя неделя апреля, уже через пять дней мы окажемся в длинных майских выходных! О главных новостях города, которые сегодня будут обсуждать ижевчане, расскажет «Комсомолка».
ОДНОЙ СТРОКОЙ
- 79-летняя женщина скончалась от коронавируса в Удмуртии на 24 апреля
- Временную дорожную разметку нанесли в центре Ижевска на ул.Пушкинской
- Всероссийский субботник провели в Березовой роще Ижевска
- Ижевск присоединился к Всероссийскому субботнику 24 апреля
- 59-летняя женщина в Удмуртии умерла от коронавируса 25 апреля
- Давид Белявский из Удмуртии стал серебряным призером чемпионата Европы
- Сбившего насмерть дорожных рабочих водителя арестовали на 2 месяца в Удмуртии
- Обрушение обшивки балкона на женщин в Ижевске: прокуратура проводит проверку
А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ
Проезд закрыт!
Причина перекрытий – капитальный ремонт
Фото: Константин ИВШИН
27 и 30 апреля три железнодорожных переезда в Ижевске будут перекрыты для движения транспорта. Точное время и место – в нашем материале.
Падение с 9-го этажа
Мужчина выжил
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Вечером 24 апреля мужчина выпал из окна дома на ул. Красноармейской. Он приземлился на семиэтажную секцию дома. Чтобы спустить его, пришлось привлечь спецтехнику. Подробности и видео спасательной операции – в нашем материале.
Не все продумали
Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения
Фото: предоставлено очевидцем
На Воткинском шоссе, дом 41, неизвестные разбили машину и попали на запись видеонаблюдения. Об этом IZHLIFE (18+) сообщил очевидец событий. Видеозапись можно посмотреть в нашем материале.
Обстоятельства устанавливаются
К счастью, обошлось без жертв Фото: canva.com
Утром 23 апреля на одной из дорог Удмуртии в Игринском районе столкнулись две машины. В результате ДТП пострадали пять человек. «Комсомолка» следит за ходом следствия, подробности в нашем материале.
Кстати! «КП»–Ижевск» в одной статье собрала автомобильные аварии прошедшей недели. Берегите себя!
Каждая погода благодать
Подробный прогноз погоды на конец апреля
Фото: Константин ИВШИН
Какую погоду ждать в ближайшие семь дней? Можно ли доставать легкую весеннюю одежду или резиновые сапоги – наше всё? Читайте в нашем подробном материале.
Хозяин, знай!
Как правильно подобрать рацион своему питомцу?
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Узнали у ветеринарного врача Ижевска ответы на волнующие вопросы о кастрации животных и особенностях их поведении. Приготовьтесь, будет много интересного про собак, кошек и даже птиц! Подробности – в нашем материале.
Дерзкое ограбление
Весь процесс ограбления и избиения охранника попал на видеокамеру Фото: Скрин с видео t.me/operdrain
Три человека ограбили ювелирный салон на улице Красноармейской в Ижевске. Ущерб составил 30 млн рублей. Видео преступления – в нашем материале.
«Рожденные войной»
«Комсомолка» запускает проект «Рожденные войной». Фото: s3.fotokto.ru
«Комсомолка» готовит большой проект к великому Дню Победы. Если вам, вашим родственникам или знакомым есть что вспомнить про первые годы жизни после войны – пожалуйста, напишите нам. Все подробности и контакты в нашем материале.
Берегите себя. Желаем продуктивной рабочей недели!