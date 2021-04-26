Утро в Ижевске: закрытие железнодорожных переездов, падение мужчины с 9-го этажа и ДТП с пятью пострадавшими

Будь в курсе всех событий Удмуртии! Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Доброе утро, любимый город! День обещает быть ветреным и пасмурным, но унывать не строит – идет последняя неделя апреля, уже через пять дней мы окажемся в длинных майских выходных! О главных новостях города, которые сегодня будут обсуждать ижевчане, расскажет «Комсомолка».

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- 79-летняя женщина скончалась от коронавируса в Удмуртии на 24 апреля

- Временную дорожную разметку нанесли в центре Ижевска на ул.Пушкинской

- Всероссийский субботник провели в Березовой роще Ижевска

- Ижевск присоединился к Всероссийскому субботнику 24 апреля

- 59-летняя женщина в Удмуртии умерла от коронавируса 25 апреля

- Давид Белявский из Удмуртии стал серебряным призером чемпионата Европы

- Сбившего насмерть дорожных рабочих водителя арестовали на 2 месяца в Удмуртии

- Обрушение обшивки балкона на женщин в Ижевске: прокуратура проводит проверку

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Проезд закрыт!

Причина перекрытий – капитальный ремонт Фото: Константин ИВШИН

27 и 30 апреля три железнодорожных переезда в Ижевске будут перекрыты для движения транспорта. Точное время и место – в нашем материале.

Падение с 9-го этажа

Мужчина выжил Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Вечером 24 апреля мужчина выпал из окна дома на ул. Красноармейской. Он приземлился на семиэтажную секцию дома. Чтобы спустить его, пришлось привлечь спецтехнику. Подробности и видео спасательной операции – в нашем материале.

Не все продумали

Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения Фото: предоставлено очевидцем

На Воткинском шоссе, дом 41, неизвестные разбили машину и попали на запись видеонаблюдения. Об этом IZHLIFE (18+) сообщил очевидец событий. Видеозапись можно посмотреть в нашем материале.

Обстоятельства устанавливаются

К счастью, обошлось без жертв Фото: canva.com

Утром 23 апреля на одной из дорог Удмуртии в Игринском районе столкнулись две машины. В результате ДТП пострадали пять человек. «Комсомолка» следит за ходом следствия, подробности в нашем материале.

Кстати! «КП»–Ижевск» в одной статье собрала автомобильные аварии прошедшей недели. Берегите себя!

Каждая погода благодать

Подробный прогноз погоды на конец апреля Фото: Константин ИВШИН

Какую погоду ждать в ближайшие семь дней? Можно ли доставать легкую весеннюю одежду или резиновые сапоги – наше всё? Читайте в нашем подробном материале.

Хозяин, знай!

Как правильно подобрать рацион своему питомцу? Фото: Архив «КП» в Ижевске

Узнали у ветеринарного врача Ижевска ответы на волнующие вопросы о кастрации животных и особенностях их поведении. Приготовьтесь, будет много интересного про собак, кошек и даже птиц! Подробности – в нашем материале.

Дерзкое ограбление

Весь процесс ограбления и избиения охранника попал на видеокамеру Фото: Скрин с видео t.me/operdrain

Три человека ограбили ювелирный салон на улице Красноармейской в Ижевске. Ущерб составил 30 млн рублей. Видео преступления – в нашем материале.

«Рожденные войной»

«Комсомолка» запускает проект «Рожденные войной». Фото: s3.fotokto.ru

«Комсомолка» готовит большой проект к великому Дню Победы. Если вам, вашим родственникам или знакомым есть что вспомнить про первые годы жизни после войны – пожалуйста, напишите нам. Все подробности и контакты в нашем материале.

Берегите себя. Желаем продуктивной рабочей недели!