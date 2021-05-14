Утро в Ижевске: суд над насильником родных дочек, благоустройство парка «Березовая роща» и открытие городского пляжа

Доброе утро, любимый город! Фото: Амир Закиров

Доброе утро, любимый город! На календаре 14 мая, пятница. Вот и прошла первая рабочая неделя после долгих праздников. Но жителей города больше утомляла не она, а жаркая погода. Что еще волновало ижевчан расскажет «Комсомолка» одной строкой:

Почти 100 килограмм бересты из Удмуртии продали в Данию, Японию, Нидерланды и Великобританию в 2021 году

Четверых жителей Ивановской области осудят за ограбление банка в Удмуртии

Прокуратура Удмуртии:«На 95 объектах образования выявлены нарушения безопасности в 2020 году»

Сенатор от Удмуртии Любовь Глебова стала председателем координационного совета общества «Знание»

ФК «Зенит-Ижевск» победил в домашнем матче со счетом 6:0

34 книжных памятника оцифруют в Ижевске в 2021 году

Бывшего начальника государственной противопожарной службы Удмуртии будут судить за злоупотребление полномочиями

Замена 165 метров трубопровода началась на улице Горького в Ижевске

77-летнего жителя Удмуртии убила собственная теплица

Поисковики из Удмуртии помогли поднять и перезахоронить останки 130 бойцов Красной Армии в Ленинградской области

Фотофакт: труп кабана с подозрением на чуму сожгли в Удмуртии

62-летний мотоциклист без прав столкнулся с трактором в Удмуртии

Супермаркет откроется на месте кафе «Терраса» в Ижевске

Шесть человек эвакуировали из горящей многоэтажки на ул. Союзной в Ижевске

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Суд над насильником родных дочек

Суд над насильником родных дочек Фото: pixabay.com

31-летний уроженец деревни Пирогово осужден за сексуальное насилие над своими малолетними дочками. Суд назначил ему 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На данный момент приговор в законную силу еще не вступил. Мужчина свою вину не признал.

Благоустройство парка «Березовая роща»

Благоустройство парка «Березовая роща» Фото: Архив «КП» в Ижевске

12 мая в социальных сетях глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, как будет благоустроен парк «Березовая роща». В парке должна появится крытая сцена с амфитеатром, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, воркаут и др. По периметру парка планируется обустроить велодорожку, организовать лыжню в зимнее время и беговой трек для летних тренировок. Кстати, в восточной части «Березовой рощи» установят скульптуру Шунды Мумы.

Открытие городского пляжа

Открытие городского пляжа Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Официально городской пляж в Ижевске на данный момент закрыт для купания. Обследование дна, уборка мусора и исследование проб воды и песка на соответствие санитарным нормам специалисты проведут до 1 июня. В тоже время спасатели Ижевска напоминают: купальный сезон в городе еще не открыт. Из-за установления аномальной жары многие жители предпочитают отдых у воды. Но на данный момент температура в водоеме не превышает 15 градусов.