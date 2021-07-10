Итоги недели в Ижевске: долгожданная вакцина от ковида, красотки сайз-плюс и призрак в квартире

Вакцинация в Ижевске Фото: Амир Закиров

На календаре – суббота, 10 июля. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.

Новости одной строкой:

Видео: в Удмуртии припаркованная машина съехала и врезалась в магазин

63 тысячи рублей потеряла жительница Ижевска при бронировании санатория в Крыму

Родители учеников решат судьбу школы №51 в Ижевске

В Удмуртии ищут мужчину со шрамом

Девятиклассник из Удмуртии прошел отбор на телевизионное шоу талантов

Сыпь на коже: пруд в Удмуртии повторно проверили после жалоб местных жителей

В Ижевске ввели запрет на посещение городских лесов

Разгерметизация контейнера – основная причина выброса хлора в Ижевске вечером 2 июля

Автобус сбил 13-летнего мальчика на пешеходном переходе в Удмуртии

Отель Park Inn в Ижевске переименовали

В Ижевске изменятся маршруты автобусов № 27 и № 31

Далее с подробностями.

Долгожданная вакцина

Вакцину распределили по медучреждениям Фото: Сергей ГРАЧЕВ

40 325 дополнительных доз вакцины «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) поступило в Удмуртию в ночь с 5 на 6 июля. Ее распределили по больницам и пунктам вакцинации.

Кроме того, «Комсомолка» постаралась ответить на главные вопросы о вакцинации от ковида.

Истории девушек сайз-плюс

Красотки плюс-сайз из Ижевска

Три девушки размера сайз-плюс рассказали о том, как чувствуют себя в таком размере, как к ним относятся окружающие и дают советы, как не стесняться своих форм. Спойлер – много красивых фото!

Пляжи!

Все на пляж! Фото: pixabay.com

Кажется, что даже и не стоит анонсировать этот материал. Но! В нем есть адреса, как добраться и что почем на пляжах недалеко от Ижевска.

Выброс хлора в Ижевске

Собрали в один материал все то, что известно о выбросе хлора в Ижевске, почему он вообще произошел и как повлияет ли на окружающую среду.

Мистический Ижевск

Призрак преследовал ижевчанку. Фото: pixabay.com

Ижевчанка в своем доме постоянно видела загадочную тень. В очередном выпуске проекта «Мистический Ижевск» девушка поделилась, как узнала в тени призрака умершего дедушки и как она с ним подружилась.

Вес взят!

Ижевчанка похудела на 20 килограммов за два года. Фото предоставлено героиней публикации

Еще в 12-летнем возрасте Зою называли «коровой», «бочкой» и «жирной». Сейчас многие знакомые не могут поверить чудесному преображению ижевчанки. Как у нее это получилось, читайте по ссылке.