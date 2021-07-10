Итоги недели в Ижевске: долгожданная вакцина от ковида, красотки сайз-плюс и призрак в квартире

Вакцинация в Ижевске
Фото: Амир Закиров
На календаре – суббота, 10 июля. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.
Новости одной строкой:
Видео: в Удмуртии припаркованная машина съехала и врезалась в магазин
63 тысячи рублей потеряла жительница Ижевска при бронировании санатория в Крыму
Родители учеников решат судьбу школы №51 в Ижевске
В Удмуртии ищут мужчину со шрамом
Девятиклассник из Удмуртии прошел отбор на телевизионное шоу талантов
Сыпь на коже: пруд в Удмуртии повторно проверили после жалоб местных жителей
В Ижевске ввели запрет на посещение городских лесов
Разгерметизация контейнера – основная причина выброса хлора в Ижевске вечером 2 июля
Автобус сбил 13-летнего мальчика на пешеходном переходе в Удмуртии
Отель Park Inn в Ижевске переименовали
В Ижевске изменятся маршруты автобусов № 27 и № 31
Далее с подробностями.
Долгожданная вакцина
Вакцину распределили по медучреждениям
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
40 325 дополнительных доз вакцины «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) поступило в Удмуртию в ночь с 5 на 6 июля. Ее распределили по больницам и пунктам вакцинации.
Кроме того, «Комсомолка» постаралась ответить на главные вопросы о вакцинации от ковида.
Истории девушек сайз-плюс
Красотки плюс-сайз из Ижевска
Три девушки размера сайз-плюс рассказали о том, как чувствуют себя в таком размере, как к ним относятся окружающие и дают советы, как не стесняться своих форм. Спойлер – много красивых фото!
Пляжи!
Все на пляж! Фото: pixabay.com
Кажется, что даже и не стоит анонсировать этот материал. Но! В нем есть адреса, как добраться и что почем на пляжах недалеко от Ижевска.
Выброс хлора в Ижевске
Собрали в один материал все то, что известно о выбросе хлора в Ижевске, почему он вообще произошел и как повлияет ли на окружающую среду.
Мистический Ижевск
Призрак преследовал ижевчанку. Фото: pixabay.com
Ижевчанка в своем доме постоянно видела загадочную тень. В очередном выпуске проекта «Мистический Ижевск» девушка поделилась, как узнала в тени призрака умершего дедушки и как она с ним подружилась.
Вес взят!
Ижевчанка похудела на 20 килограммов за два года. Фото предоставлено героиней публикации
Еще в 12-летнем возрасте Зою называли «коровой», «бочкой» и «жирной». Сейчас многие знакомые не могут поверить чудесному преображению ижевчанки. Как у нее это получилось, читайте по ссылке.