Утро в Ижевске: новый парк в Кезу, падение ребенка из окна и театр оперы и балета на карантине
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 13 ноября. Есть такое суеверие, что это день «неудач». Но мы в это не верим. Вместо того, чтобы забивать голову бабушкиными сказками, почитайте наши новости одной строкой:
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Новый парк
Новый парк появится в поселке Удмуртии Фото: Центр территориального развития УР
В поселке Кез 13 ноября состоится торжественное открытие парка «Юбилейный». Его построили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». О том, с какими сложностями пришлось столкнутся и как местные жители отнеслись к новому пространству в поселке Рассказала «Комсомолке» руководитель департамента развития городской среды Центра территориального развития Удмуртии Вера Мизгир.
Выпал из окна
Двухлетний мальчик выпал из окна
Фото: pixabay.com
Двухлетний мальчик выпал из окна в Ижевске. Молодую мать ребенка отправили на обследование к врачу-наркологу и привлекли к ответственности.
Театр оперы и балета и кронавирус
Зрительный зал — лишь малая часть театра. Здесь скрываются целые цеха по производству декораций, бутафории, обуви и костюмов Фото: Ильяс Бекмансуров
Даже сейчас, когда зрители не могут сходить пойти на спектакли, за закрытыми дверями кипит жизнь. Мы посмотрели, как живет в это непростое время Театр оперы и балета и узнали, какие премьеры сейчас готовятся.
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