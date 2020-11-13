Утро в Ижевске: новый парк в Кезу, падение ребенка из окна и театр оперы и балета на карантине Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 13 ноября. Есть такое суеверие, что это день «неудач». Но мы в это не верим. Вместо того, чтобы забивать голову бабушкиными сказками, почитайте наши новости одной строкой:

Тренер по шахматам из Ижевска выиграл Кубок России по силовым подтягиваниям

Торги на бирже: у ижевской пенсионерки мошенники украли более миллиона рублей

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95-й бензин в Ижевске стал дешевле

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Олимпийские чемпионы приедут в города и села Удмуртии

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Скажи маме «спасибо» на всю Удмуртию

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Новый парк

Новый парк появится в поселке Удмуртии Фото: Центр территориального развития УР

В поселке Кез 13 ноября состоится торжественное открытие парка «Юбилейный». Его построили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». О том, с какими сложностями пришлось столкнутся и как местные жители отнеслись к новому пространству в поселке Рассказала «Комсомолке» руководитель департамента развития городской среды Центра территориального развития Удмуртии Вера Мизгир.

Выпал из окна

Двухлетний мальчик выпал из окна Фото: pixabay.com

Двухлетний мальчик выпал из окна в Ижевске. Молодую мать ребенка отправили на обследование к врачу-наркологу и привлекли к ответственности.

Театр оперы и балета и кронавирус

Зрительный зал — лишь малая часть театра. Здесь скрываются целые цеха по производству декораций, бутафории, обуви и костюмов Фото: Ильяс Бекмансуров

Даже сейчас, когда зрители не могут сходить пойти на спектакли, за закрытыми дверями кипит жизнь. Мы посмотрели, как живет в это непростое время Театр оперы и балета и узнали, какие премьеры сейчас готовятся.

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