Доброе утро, любимый город! На календаре понедельник, 15 февраля. По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня ожидается резкое похолодание и небольшой снег. Пока вы активно входите в длинную рабочую неделю, «Комсомолка» расскажет о главных новостях минувших выходных.ОДНОЙ СТРОКОЙ:- Школа на улице Берша в Ижевске откроется в ноябре- Четыре жителя Удмуртии умерли из-за коронавируса за сутки- Доходную часть бюджета Удмуртии могут увеличить почти на 9,3 млрд рублей- В Удмуртии разработали памятки для прибывших иностранных граждан- Супруги из Удмуртии украли банковскую карту у доверившейся им пенсионерки- Карта распространения коронавируса на 14 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших- Удмуртия вошла в десятку самых любвеобильных регионов страны- 12 деревень и 6 сел Удмуртии получат быстрый мобильный интернет в 2021 году- 20 жителей Удмуртии пройдут обучение в «Школе фермеров» в 2021 году- Оборот IT-компаний Удмуртии увеличился на 5,2% за 2020 год- Украли обручальное кольцо у пенсионера: двое подозреваемых в разбойном нападении задержаны в УдмуртииА ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:Пережили морозную неделюПрошлая неделя была очень морозной. Часто температура воздуха ощущалась горожанами как -36°С. Сложно пришлось и городским службам: низкие температуры сказались на сфере ЖКХ, работе транспорта и светофоров. О том, как Ижевск пережил непростые дни, читайте в нашем материале.День пельменя прошел в ИжевскеВ парке им. Кирова праздновали Всемирный день пельменя (0+). Первые площадки открылись еще в 10 утра. Праздничная программа длилась до 19 часов. На празднике побывал и наш корреспондент. О том, какие необычные пельмени можно было встретить на фестивале, читайте и смотрите в нашем материале.Зимний велопарад на набережнойЕще один праздник состоялся в Ижевске в эти выходные уже в шестой раз. Велопарад стартовал от памятника А.Ф.Дерябину и прошел вдоль всей набережной. Увидеть подборку самых ярких снимков можно в материале IZHLIFE.Кстати! Ровно две недели назад в Ижевске стартовал фестиваль «Удмуртский лед». Подборку самых яркий фотографий можно найти в нашем материале.Носить или не носить?Неделю назад глава Удмуртии объявил, что масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер с 12 февраля. «Комсомолка» разобралась, что делать и кто же прав в сложившейся неоднозначной ситуации. Подробности читайте в нашем материале.ДТП ВАЗа и автобуса13 февраля в Ижевске произошла страшная авария. На Воткинском шоссе столкнулись автобус «ЛиАЗ» и ВАЗ. Водитель машины скончалась на месте, водитель автобуса получил травмы. Подробно о случившемся читайте в нашем материале.Погибли в пожареСтрашный пожар произошел в Глазове 12 февраля. В огне погибли дедушка и его трехлетний внук. По факту возгорания Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробности читайте в нашем материале.Берегите себя. Желаем успешной недели!