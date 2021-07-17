Итоги недели в Ижевске: погибший сотрудник «Ижводоканала», два сгоревших барака и неизвестные мосты

Сгоревшие бараки и другие главные новости Ижевска за прошедшую неделю Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Прошла еще одна летняя неделя. Если вы пропустили новости из-за работы или активного отдыха, «Комсомолка» сделала подборку главных событий за этот период одной строкой:

- Памятник учительнице открыли в Ижевске

- Нового министра внутренних дел Удмуртии представили официально

- Дети из Удмуртии отравились хлором в аквапарке «Ривьера» в Казани

- Вспышка коронавируса в детском лагере в Удмуртии: фейк или же действительно есть о чем беспокоиться?

- Трамвай и бетономешалка столкнулись в Ижевске на улице Ленина

- Власти Удмуртии не стали исключать полного запрета массовых мероприятий в регионе

- Только в трех водоемах Удмуртии можно купаться

- При пожаре в Удмуртии погибли мать и сын

- Центральная площадь Ижевска может попасть на страницы журнала National Geographic Traveler

- Хлор на водоканале Ижевска эксплуатировали с нарушениями

- Фотофакт: во Дворце пионеров Ижевска обнаружили космическую фреску

- Курбан-Байрам в Ижевске 2021: когда отмечают и как пройдет

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10 мостов, по которым стоит прогуляться

Места, где природа сливается с городом Фото: Анастасия Михайлова

Если вам надоело гулять по центру города, и хочется посетить необычные места в городе, загляните в нашу подборку. Здесь мы собрали 10 мостов Ижевска, которые не оставят вас равнодушными.

Кто живет в газоне?

Показываем газонных жителей Фото: Алена Селезнева

Часто мы проходим по траве и не задумываемся о целых экосистемах, которые там расположились. Подробнее о газонных обитателях рассказываем в нашей статье-эксперименте.

Погиб на аварийно-восстановительных работах

Сейчас возбуждено уголовное дело Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Вечером 14 июля сотрудник МУП «Ижводоканал» погиб, выполняя аварийно-восстановительные работы в Ленинском районе Ижевска. Мужчине было 56 лет. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на место трагедии оперативно выехали следственные органы и руководство предприятия.

На следующий день возбудили уголовное дело.

Как будут охранять школы?

Сторожа и вахтеры в ижевских школах уйдут в прошлое Фото: Лада Иванова

Раньше безопасность в школах обеспечивали неквалифицированные сторожа или нанятые ЧОПовцы. Как изменится ситуация после трагедии в Казани, рассказываем по ссылке.

Сгорели два соседних барака

Пожар тушили 75 человек Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Вечером 15 июля на ул. 2-й Парниковой сгорели два соседних барака. Какую поддержку оказали жильцам зданий?