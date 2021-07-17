Итоги недели в Ижевске: погибший сотрудник «Ижводоканала», два сгоревших барака и неизвестные мосты

Сгоревшие бараки и другие главные новости Ижевска за прошедшую неделю
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Прошла еще одна летняя неделя. Если вы пропустили новости из-за работы или активного отдыха, «Комсомолка» сделала подборку главных событий за этот период одной строкой:
- Памятник учительнице открыли в Ижевске
- Нового министра внутренних дел Удмуртии представили официально
- Дети из Удмуртии отравились хлором в аквапарке «Ривьера» в Казани
- Вспышка коронавируса в детском лагере в Удмуртии: фейк или же действительно есть о чем беспокоиться?
- Трамвай и бетономешалка столкнулись в Ижевске на улице Ленина
- Власти Удмуртии не стали исключать полного запрета массовых мероприятий в регионе
- Только в трех водоемах Удмуртии можно купаться
- При пожаре в Удмуртии погибли мать и сын
- Центральная площадь Ижевска может попасть на страницы журнала National Geographic Traveler
- Хлор на водоканале Ижевска эксплуатировали с нарушениями
- Фотофакт: во Дворце пионеров Ижевска обнаружили космическую фреску
- Курбан-Байрам в Ижевске 2021: когда отмечают и как пройдет
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
10 мостов, по которым стоит прогуляться
Места, где природа сливается с городом
Фото: Анастасия Михайлова
Если вам надоело гулять по центру города, и хочется посетить необычные места в городе, загляните в нашу подборку. Здесь мы собрали 10 мостов Ижевска, которые не оставят вас равнодушными.
Кто живет в газоне?
Показываем газонных жителей
Фото: Алена Селезнева
Часто мы проходим по траве и не задумываемся о целых экосистемах, которые там расположились. Подробнее о газонных обитателях рассказываем в нашей статье-эксперименте.
Погиб на аварийно-восстановительных работах
Сейчас возбуждено уголовное дело Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии
Вечером 14 июля сотрудник МУП «Ижводоканал» погиб, выполняя аварийно-восстановительные работы в Ленинском районе Ижевска. Мужчине было 56 лет. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на место трагедии оперативно выехали следственные органы и руководство предприятия.
На следующий день возбудили уголовное дело.
Как будут охранять школы?
Сторожа и вахтеры в ижевских школах уйдут в прошлое Фото: Лада Иванова
Раньше безопасность в школах обеспечивали неквалифицированные сторожа или нанятые ЧОПовцы. Как изменится ситуация после трагедии в Казани, рассказываем по ссылке.
Сгорели два соседних барака
Пожар тушили 75 человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Вечером 15 июля на ул. 2-й Парниковой сгорели два соседних барака. Какую поддержку оказали жильцам зданий?