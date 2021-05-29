Итоги недели в Ижевске: откровения Туктамышевой, доходы чиновников, секс в парке, чупакабры и домовые

Ижевск. Архив редакции
На календаре – суббота, 29 мая. «Комсомолка» напомнит о главных событиях уходящей недели, которая выдалась воистину интересной.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ:
Видео: ижевские выпускники бегают в фонтанах на Центральной площади
Удмуртские узоры обнаружили на костюме Манижи для Евровидения-2021
«Не приезжайте к нам на Воложку»: жители пригородного района Ижевска возмущены оставленным мусором
Эспланада Центральной площади Ижевска пока побеждает в голосовании по благоустройству
Травматологическая поликлиника в Ижевске переедет в здание ГКБ №6 на улице Труда
Дорогу в Удмуртии, на которой застрял школьный автобус, обещали отсыпать щебнем
В перевернувшейся в кювет машине скончался житель Удмуртии
Мост через речку Подборенку около улицы Кирова починили в Ижевске
Ижевск занял четвертое место из 76 городов России по качеству общественного транспорта
Когда купальный сезон начнется в Ижевске?
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова посетила предпоказ японской версии фильма «Пальма»
Мертвую рыбу и зеленый цвет воды заметили в реке Удмуртии
Дикие звуки каждую ночь: жители Ижевска жалуются на дрифтеров
В Ижевске ищут женщину в красном платье с ул. Ворошилова
В ДТП с 2 легковушками в Удмуртии погиб мужчина, еще 5 человек пострадали
Ксения Балобанова представит Удмуртию на национальном конкурсе «Миссис Россия Мира 2021»
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Новые фото и откровения Лизы Туктамышевой
Елизавета Туктамышева. Фото: instagram.com/liza_tuktik
Известная фигуристка из Глазова Елизавета Туктамышева призналась, что ее сердце сейчас свободное и рассказала, какой мужчина сможет ее покорить.
А еще порадовала поклонников новой серией чувственных фото.
Секс в парке
Пара занялась любовью в лесу в парке Кирова Фото: vk.com/zlou18
В Ижевске заметили парочку, которая занималась сексом в парке Кирова. Видео с влюбленными появилось в соцсетях и быстро набрало множество комментариев.
Новая чупакабра и домовой
В Удмуртии появилась чупакабра
В Удмуртии снова орудует «чупакабра», по крайней мере, так думает жительница одного из районов, за ночь лишившаяся 16 кур.
И еще одна мистическая история от горожан: однажды Екатерина узнала, что в ее доме обитает домовой. Его проделки беспокоили некоторое время, но потом она смогла найти с ним общий язык и даже подружиться.
Доходы чиновников
Глава Удмуртии Александр Бречалов. Архив редакции
Члены правительства Удмуртии опубликовали декларации о доходах. Кто больше всех заработал – читайте в этой статье.
А сколько заработал глава Удмуртии, смотрите здесь.
Молодая мама – донор костного мозга
Донор костного мозга из Ижевска
Юлия Широбокова стала донором костного мозга. Ее клетки полностью подошли незнакомцу, страдающему тяжелой формой рака крови. 4-летний сын Юлии гордится мамой, которая отдала частичку себя, чтобы спасти человеку жизнь. Добрую историю можно прочитать здесь.
«Ожившие панно»
Андрей Першин, дизайнер из Удмуртии, опубликовал новое видео с анимированными панно на зданиях Ижевска.
А потом рассказал, как он это делал.