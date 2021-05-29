Итоги недели в Ижевске: откровения Туктамышевой, доходы чиновников, секс в парке, чупакабры и домовые

Ижевск. Архив редакции

На календаре – суббота, 29 мая. «Комсомолка» напомнит о главных событиях уходящей недели, которая выдалась воистину интересной.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ:

Видео: ижевские выпускники бегают в фонтанах на Центральной площади

Удмуртские узоры обнаружили на костюме Манижи для Евровидения-2021

«Не приезжайте к нам на Воложку»: жители пригородного района Ижевска возмущены оставленным мусором

Эспланада Центральной площади Ижевска пока побеждает в голосовании по благоустройству

Травматологическая поликлиника в Ижевске переедет в здание ГКБ №6 на улице Труда

Дорогу в Удмуртии, на которой застрял школьный автобус, обещали отсыпать щебнем

В перевернувшейся в кювет машине скончался житель Удмуртии

Мост через речку Подборенку около улицы Кирова починили в Ижевске

Ижевск занял четвертое место из 76 городов России по качеству общественного транспорта

Когда купальный сезон начнется в Ижевске?

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова посетила предпоказ японской версии фильма «Пальма»

Мертвую рыбу и зеленый цвет воды заметили в реке Удмуртии

Дикие звуки каждую ночь: жители Ижевска жалуются на дрифтеров

В Ижевске ищут женщину в красном платье с ул. Ворошилова

В ДТП с 2 легковушками в Удмуртии погиб мужчина, еще 5 человек пострадали

Ксения Балобанова представит Удмуртию на национальном конкурсе «Миссис Россия Мира 2021»

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Новые фото и откровения Лизы Туктамышевой

Елизавета Туктамышева. Фото: instagram.com/liza_tuktik

Известная фигуристка из Глазова Елизавета Туктамышева призналась, что ее сердце сейчас свободное и рассказала, какой мужчина сможет ее покорить.

А еще порадовала поклонников новой серией чувственных фото.

Секс в парке

Пара занялась любовью в лесу в парке Кирова Фото: vk.com/zlou18

В Ижевске заметили парочку, которая занималась сексом в парке Кирова. Видео с влюбленными появилось в соцсетях и быстро набрало множество комментариев.

Новая чупакабра и домовой

В Удмуртии появилась чупакабра

В Удмуртии снова орудует «чупакабра», по крайней мере, так думает жительница одного из районов, за ночь лишившаяся 16 кур.

И еще одна мистическая история от горожан: однажды Екатерина узнала, что в ее доме обитает домовой. Его проделки беспокоили некоторое время, но потом она смогла найти с ним общий язык и даже подружиться.

Доходы чиновников

Глава Удмуртии Александр Бречалов. Архив редакции

Члены правительства Удмуртии опубликовали декларации о доходах. Кто больше всех заработал – читайте в этой статье.

А сколько заработал глава Удмуртии, смотрите здесь.

Молодая мама – донор костного мозга

Донор костного мозга из Ижевска

Юлия Широбокова стала донором костного мозга. Ее клетки полностью подошли незнакомцу, страдающему тяжелой формой рака крови. 4-летний сын Юлии гордится мамой, которая отдала частичку себя, чтобы спасти человеку жизнь. Добрую историю можно прочитать здесь.

«Ожившие панно»

Андрей Першин, дизайнер из Удмуртии, опубликовал новое видео с анимированными панно на зданиях Ижевска.

А потом рассказал, как он это делал.