Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 8 октября 2021 года: рекорд по заболеваемости и ограничения

Какие антиковидные меры действуют в Удмуртии?
Фото: Архив «КП» в Ижевске
В Удмуртии продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Число заразившихся превысило 300 человек в сутки, в стационаре лечатся почти 3,5 тыс. пациентов – эти показатели более чем в два раза превышают цифры этого же периода прошлого года. Оперштаб региона ввел ряд ограничений, о которых расскажет «Комсомолка».
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Дополнительные антиковидные меры введены в Удмуртии с конца сентября. Чтобы не запутаться в них, мы сделали хронологию введения новых ограничений.
С 29 сентября:
- Закрылись фуд-корты, теперь они работают только на вынос;
- Общепит работает с заполняемостью зала либо 50 %, либо 100 %, но все гости должны показать сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на ковид сроком не более 72 часов;
- На входе в магазины и учреждения измеряют температуру, хотя, как отмечают горожане, это действует пока не везде;
- Усилены рейды по контролю за соблюдением масочного режима.
С 5 октября:
- ПЦР-тест, QR-код или сертификат необходимо предъявить на входе для посещения всех массовых мероприятий (кино, театры). Отметим, что дети также не могут посещать массовые мероприятия без ПЦР-теста.
С 7 октября:
- Приостановят проведение профилактических медосмотров и диспансеризации в медицинских организациях;
- Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и прочие заведения общественного питания не работают с 23:00 до 07:00, за исключением работы на вынос и доставки еды.
С 11 октября до снижения заболеваемости:
- Отменят все массовые и концертные мероприятия;
- Закроют детские игровые комнаты в ТРЦ, ночные клубы, кинотеатры.
При этом фитнес-клубы и бассейны пока не затронуты введенными антиковидными мерами; - Запрещены услуги кальянов.
С 1 ноября:
- Непривитых работников могут отстранить от работы.
КОГО ОБЯЖУТ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?
Управление Роспотребнадзора по Удмуртии опубликовало список подлежащих обязательной вакцинации от ковида жителей республики. В него вошли работники:
- Общественного питания;
- Сферы торговли, бытовых услуг (включая прачечные, химчистки, клининг), а также гостиничных, похоронных услуг, доставки товаров, курьерских служб.
- Салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА– и массажных салонов, соляриев, бань, фитнес-клубов, бассейнов;
- Пенсионного обеспечения, медицинского страхования и социальных услуг;
- Клиентских подразделений банков, расчетных центров, почтовых отделений, МФЦ;
- Общественного транспорта, включая такси;
- Образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания;
- ЖКХ, энергетики;
- Культурных, досуговых, развлекательных, рекламных и иных мероприятий, кроме официальных мероприятий органов исполнительной власти;
- Детских игровых комнат, детских лагерей, включая парки и торговые центры;
- Театров, кинотеатров, концертных залов;
- Массовых физкультурных и спортивных мероприятий;
- Промышленных предприятий, изготавливающих продукцию;
- Государственных и муниципальных служащих Удмуртии.
Руководители организаций и ИП должны организовать вакцинацию не менее 80 % работников. До 1 ноября сотрудникам нужно ввести первый компонент, до 1 декабря – второй. Отказ от вакцинации может послужить поводом для отстранения от работы, исключение – официальный медотвод. Временным медотводом считается перенесенное заболевание ковидом в течение 6 месяцев.
Статистика по Удмуртии за 8 октября 2021. Фото: Оперштаб
Ранее мы ответили на шесть главных вопросов об обязательной вакцинации в республике и попытались разобраться, почему заболеваемость ковидом продолжает увеличиваться, несмотря на вакцинацию.
Отметим, что зампредседателя правительства республики Эльвира Пинчук оценивает темпы вакцинации как «неудовлетворительные».
На октябрь 2021 года Удмуртия находится на 68-ом месте в России по количеству привитых. Глава Министерства здравоохранения Удмуртии Марина Петренко в ходе брифинга с журналистами назвала введение в республике обязательной вакцинации от ковида «мерой отчаяния». По ее словам, больницы республики уже не справляются с нагрузкой на фоне ухудшения роста заболеваемости.
А ЕЩЕ
В общественных местах усилен контроль соблюдения масочного режима. За отсутствие маски – штраф для граждан от 15 до 40 тыс. руб. Должностные лица будут оштрафованы на сумму от 50 тыс. до 150 тыс. руб., юридические – от 200 тыс. до 500 тыс. руб. По словам главы республики Александра Бречалова, его соблюдение будут «жестко контролировать».
Школы пока работают в очном режиме, но при ухудшении эпидемической ситуации могут перейти на дистант.
В конце сентября-начале октября количество заболевших пенсионеров увеличилось в Удмуртии.
Продолжается увеличение коечного фонда: в ближайшее время в Удмуртии развернут еще 1 тыс. ковид-коек, общее количество составит более 4,7 тыс.
А всем, кто лечится амбулаторно, Минздрав Удмуртии советует приходить в поликлинику с 14 до 17 часов, чтобы избежать очередей. Врачей переводят на усиленный режим работы.
Возможно, они начнут работать и по воскресеньям. Им на помощь вышли 265 ординаторов и 330 студентов-медиков старших курсов.
Кроме того, в Ижевске больше не работают мобильные пункты вакцинации против коронавируса. Привиться можно:
- в поликлинике по месту жительства или по месту пребывания;
- в Центре общественного здоровья, на пл. им. 50-летия Октября, 21 (с 8:00 до 19:00 по будням и с 10:00 до 16:00 в выходные).
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