Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 8 октября 2021 года: рекорд по заболеваемости и ограничения

Какие антиковидные меры действуют в Удмуртии? Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Число заразившихся превысило 300 человек в сутки, в стационаре лечатся почти 3,5 тыс. пациентов – эти показатели более чем в два раза превышают цифры этого же периода прошлого года. Оперштаб региона ввел ряд ограничений, о которых расскажет «Комсомолка».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Дополнительные антиковидные меры введены в Удмуртии с конца сентября. Чтобы не запутаться в них, мы сделали хронологию введения новых ограничений.

С 29 сентября:

- Закрылись фуд-корты, теперь они работают только на вынос;

- Общепит работает с заполняемостью зала либо 50 %, либо 100 %, но все гости должны показать сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на ковид сроком не более 72 часов;

- На входе в магазины и учреждения измеряют температуру, хотя, как отмечают горожане, это действует пока не везде;

- Усилены рейды по контролю за соблюдением масочного режима.

С 5 октября:

- ПЦР-тест, QR-код или сертификат необходимо предъявить на входе для посещения всех массовых мероприятий (кино, театры). Отметим, что дети также не могут посещать массовые мероприятия без ПЦР-теста.

С 7 октября:

- Приостановят проведение профилактических медосмотров и диспансеризации в медицинских организациях;

- Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и прочие заведения общественного питания не работают с 23:00 до 07:00, за исключением работы на вынос и доставки еды.

С 11 октября до снижения заболеваемости:

- Отменят все массовые и концертные мероприятия;

- Закроют детские игровые комнаты в ТРЦ, ночные клубы, кинотеатры.

При этом фитнес-клубы и бассейны пока не затронуты введенными антиковидными мерами; - Запрещены услуги кальянов.

С 1 ноября:

- Непривитых работников могут отстранить от работы.

КОГО ОБЯЖУТ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии опубликовало список подлежащих обязательной вакцинации от ковида жителей республики. В него вошли работники:

- Общественного питания;

- Сферы торговли, бытовых услуг (включая прачечные, химчистки, клининг), а также гостиничных, похоронных услуг, доставки товаров, курьерских служб.

- Салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА– и массажных салонов, соляриев, бань, фитнес-клубов, бассейнов;

- Пенсионного обеспечения, медицинского страхования и социальных услуг;

- Клиентских подразделений банков, расчетных центров, почтовых отделений, МФЦ;

- Общественного транспорта, включая такси;

- Образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания;

- ЖКХ, энергетики;

- Культурных, досуговых, развлекательных, рекламных и иных мероприятий, кроме официальных мероприятий органов исполнительной власти;

- Детских игровых комнат, детских лагерей, включая парки и торговые центры;

- Театров, кинотеатров, концертных залов;

- Массовых физкультурных и спортивных мероприятий;

- Промышленных предприятий, изготавливающих продукцию;

- Государственных и муниципальных служащих Удмуртии.

Руководители организаций и ИП должны организовать вакцинацию не менее 80 % работников. До 1 ноября сотрудникам нужно ввести первый компонент, до 1 декабря – второй. Отказ от вакцинации может послужить поводом для отстранения от работы, исключение – официальный медотвод. Временным медотводом считается перенесенное заболевание ковидом в течение 6 месяцев.

Статистика по Удмуртии за 8 октября 2021. Фото: Оперштаб

Ранее мы ответили на шесть главных вопросов об обязательной вакцинации в республике и попытались разобраться, почему заболеваемость ковидом продолжает увеличиваться, несмотря на вакцинацию.

Отметим, что зампредседателя правительства республики Эльвира Пинчук оценивает темпы вакцинации как «неудовлетворительные».

На октябрь 2021 года Удмуртия находится на 68-ом месте в России по количеству привитых. Глава Министерства здравоохранения Удмуртии Марина Петренко в ходе брифинга с журналистами назвала введение в республике обязательной вакцинации от ковида «мерой отчаяния». По ее словам, больницы республики уже не справляются с нагрузкой на фоне ухудшения роста заболеваемости.

А ЕЩЕ

В общественных местах усилен контроль соблюдения масочного режима. За отсутствие маски – штраф для граждан от 15 до 40 тыс. руб. Должностные лица будут оштрафованы на сумму от 50 тыс. до 150 тыс. руб., юридические – от 200 тыс. до 500 тыс. руб. По словам главы республики Александра Бречалова, его соблюдение будут «жестко контролировать».

Школы пока работают в очном режиме, но при ухудшении эпидемической ситуации могут перейти на дистант.

В конце сентября-начале октября количество заболевших пенсионеров увеличилось в Удмуртии.

Продолжается увеличение коечного фонда: в ближайшее время в Удмуртии развернут еще 1 тыс. ковид-коек, общее количество составит более 4,7 тыс.

А всем, кто лечится амбулаторно, Минздрав Удмуртии советует приходить в поликлинику с 14 до 17 часов, чтобы избежать очередей. Врачей переводят на усиленный режим работы.

Возможно, они начнут работать и по воскресеньям. Им на помощь вышли 265 ординаторов и 330 студентов-медиков старших курсов.

Кроме того, в Ижевске больше не работают мобильные пункты вакцинации против коронавируса. Привиться можно:

- в поликлинике по месту жительства или по месту пребывания;

- в Центре общественного здоровья, на пл. им. 50-летия Октября, 21 (с 8:00 до 19:00 по будням и с 10:00 до 16:00 в выходные).

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