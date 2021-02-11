Утро в Ижевске: смягчение масочного режима, открытие школы после капремонта и несостоявшееся убийство мужа

Уже в эти выходные жителей города ждет потепление
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, любимый город! На календаре четверг, 11 февраля. По данным Яндекс.Погоды, днем в Ижевске сохранится мороз до -17 градусов, но уже в субботу и воскресенье нас ждет потепление. Пока вы строите планы на выходные, «Комсомолка» расскажет о главных новостях минувших суток.
ОДНОЙ СТРОКОЙ:
- Реконструировать терминал аэропорта Ижевска начнут в 2022 году
- Три двойни родились в Удмуртии в феврале
- 62-летний мужчина скончался от коронавируса в Удмуртии
- В Ижевске застройщиков обяжут благоустраивать территорию строительной площадки
- Фестиваль хоров отцов пройдет в Ижевске
- В Удмуртии принимают заявки на участие в программе «Земский учитель»
- Житель Удмуртии взял в заложники бабушку и угрожал ей ножом
- 23 канализационных люка на сумму более 100 тысяч рублей украли в Ижевске
- Легковушку занесло и она врезалась в автобус «Урал» в Удмуртии
- В Удмуртии в 2021 году появятся две новые амбулатории
- Житель Удмуртии зарезал подвозившего его водителя
- На строительство социальных объектов в районах Удмуртии выделили 1,6 млрд рублей
- В 2021 году в Удмуртии откроют пять Центров грамотности
- Морозы до - 32°С ожидаются в Удмуртии в ночь с 10 на 11 февраля
- Есть вопрос: когда в Удмуртии решатся проблемы с зарплатами бюджетников?
- Ижевский студент перевел мошенникам 500 тысяч рублей
- Есть вопрос: что привнесет развитие водородной энергетики в жизнь жителей Ижевска?
- 1621 койка останется для ковид-больных пациентов в Удмуртии
А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Смягчение масочного режима
Эпидемическа обстановка в Удмуртии постепенно улучшается
Фото: Амир Закиров
Самая громкая новость последних дней - Удмуртия стала первым регионом, в котором с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер. «Комсомолка» рассказала, почему такое решение принял глава региона Александр Бречалов, а также узнала мнение экспертов по этому поводу. Обо всем подробно и по порядку читайте в нашем материале.
Кстати! До 15 февраля в Удмуртию поступит еще 5600 доз вакцин от коронавируса, а детские сады смогут сами решать вопрос о присутствии родителей на детских утренниках.
Возвращение в родные стены
Здание школы было построено в 1938 году
Фото: Амир Закиров
Больше 600 учеников наконец-то вернулись в родную школу №27 в Ижевске. Это одна из старейших школ города, которая давно нуждалась в капитальном ремонте. О том, как модернизировали учебное заведение и где учились школьники во время ремонта, читайте в нашем материале с фото и видео.
Детские площадки - жителям двора
Детские площадки в Ижевске бесплатно отдадут жителям
Фото: pixabay.com
Детские площадки Ижевска во дворах домов бесплатно передадут жителям. Теперь их содержание будет находиться на балансе собственников. Что об этом говорит администрация и началось ли юридическое оформление, читайте в нашем материале.
На фоне жалоб
Жалобы на качество лечения поступали неоднократно Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
Минздрав Удмуртии проверит качество работы Глазовской больницы. Вопросом уже занялся министр здравоохранения республики Георгий Щербак. О том, какие проверки пройдут в медучреждении, читайте в материале IZHLIFE.
«Забить до смерти за 10 тысяч»
Муж и жена вместе вырастили троих детей. У женщины также была своя дочка и внук
Фото: Константин ИВШИН
Настоящая криминальная драма развернулась в Ижевске. Многодетная мать наняла киллера, чтобы тот убил ее мужа. Цена вопроса - 10 тысяч рублей. Почему женщина решилась на это? Получилось ли запланированное? И что теперь будет? Обо всем читайте в нашем материале.
Морг на колесах
Вагон-дом-морг на колесах используют для содержания тела перед похоронами Фото: Ирина Питолина, https://vk.com/wall-102222453_1393
Здание мобильного морга на колесах отправили в Архангельскую область из Удмуртии. Глава муниципального образования «Шенкурское» поделилась этой радостной новостью в социальных сетях. О том, как выглядит необычный морг, и что в нем есть, читайте в нашем материале.
Берегите себя. Желаем вам успешного дня!
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