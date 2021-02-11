Утро в Ижевске: смягчение масочного режима, открытие школы после капремонта и несостоявшееся убийство мужа

Уже в эти выходные жителей города ждет потепление Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, любимый город! На календаре четверг, 11 февраля. По данным Яндекс.Погоды, днем в Ижевске сохранится мороз до -17 градусов, но уже в субботу и воскресенье нас ждет потепление. Пока вы строите планы на выходные, «Комсомолка» расскажет о главных новостях минувших суток.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- Реконструировать терминал аэропорта Ижевска начнут в 2022 году

- Три двойни родились в Удмуртии в феврале

- 62-летний мужчина скончался от коронавируса в Удмуртии

- В Ижевске застройщиков обяжут благоустраивать территорию строительной площадки

- Фестиваль хоров отцов пройдет в Ижевске

- В Удмуртии принимают заявки на участие в программе «Земский учитель»

- Житель Удмуртии взял в заложники бабушку и угрожал ей ножом

- 23 канализационных люка на сумму более 100 тысяч рублей украли в Ижевске

- Легковушку занесло и она врезалась в автобус «Урал» в Удмуртии

- В Удмуртии в 2021 году появятся две новые амбулатории

- Житель Удмуртии зарезал подвозившего его водителя

- На строительство социальных объектов в районах Удмуртии выделили 1,6 млрд рублей

- В 2021 году в Удмуртии откроют пять Центров грамотности

- Морозы до - 32°С ожидаются в Удмуртии в ночь с 10 на 11 февраля

- Есть вопрос: когда в Удмуртии решатся проблемы с зарплатами бюджетников?

- Ижевский студент перевел мошенникам 500 тысяч рублей

- Есть вопрос: что привнесет развитие водородной энергетики в жизнь жителей Ижевска?

- 1621 койка останется для ковид-больных пациентов в Удмуртии

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Смягчение масочного режима

Эпидемическа обстановка в Удмуртии постепенно улучшается Фото: Амир Закиров

Самая громкая новость последних дней - Удмуртия стала первым регионом, в котором с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер. «Комсомолка» рассказала, почему такое решение принял глава региона Александр Бречалов, а также узнала мнение экспертов по этому поводу. Обо всем подробно и по порядку читайте в нашем материале.

Кстати! До 15 февраля в Удмуртию поступит еще 5600 доз вакцин от коронавируса, а детские сады смогут сами решать вопрос о присутствии родителей на детских утренниках.

Возвращение в родные стены

Здание школы было построено в 1938 году Фото: Амир Закиров

Больше 600 учеников наконец-то вернулись в родную школу №27 в Ижевске. Это одна из старейших школ города, которая давно нуждалась в капитальном ремонте. О том, как модернизировали учебное заведение и где учились школьники во время ремонта, читайте в нашем материале с фото и видео.

Детские площадки - жителям двора

Детские площадки в Ижевске бесплатно отдадут жителям Фото: pixabay.com

Детские площадки Ижевска во дворах домов бесплатно передадут жителям. Теперь их содержание будет находиться на балансе собственников. Что об этом говорит администрация и началось ли юридическое оформление, читайте в нашем материале.

На фоне жалоб

Жалобы на качество лечения поступали неоднократно Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Минздрав Удмуртии проверит качество работы Глазовской больницы. Вопросом уже занялся министр здравоохранения республики Георгий Щербак. О том, какие проверки пройдут в медучреждении, читайте в материале IZHLIFE.

«Забить до смерти за 10 тысяч»

Муж и жена вместе вырастили троих детей. У женщины также была своя дочка и внук Фото: Константин ИВШИН

Настоящая криминальная драма развернулась в Ижевске. Многодетная мать наняла киллера, чтобы тот убил ее мужа. Цена вопроса - 10 тысяч рублей. Почему женщина решилась на это? Получилось ли запланированное? И что теперь будет? Обо всем читайте в нашем материале.

Морг на колесах

Вагон-дом-морг на колесах используют для содержания тела перед похоронами Фото: Ирина Питолина, https://vk.com/wall-102222453_1393

Здание мобильного морга на колесах отправили в Архангельскую область из Удмуртии. Глава муниципального образования «Шенкурское» поделилась этой радостной новостью в социальных сетях. О том, как выглядит необычный морг, и что в нем есть, читайте в нашем материале.

Берегите себя. Желаем вам успешного дня!

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