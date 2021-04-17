Поступление вакцины «ЭпиВакКорона», отравление детей в частном бассейне и закрытие кафе «Терраса»: итоги недели в Ижевске

Самые интересные новости Ижевска и Удмуртии за прошедшую неделю Фото: Архив «КП» в Ижевске

Хорошей субботы, Ижевск! «Комсомолка» подводит итоги недели:

Четыре автомобиля столкнулись на федеральной трассе М7 «Волга» в Удмуртии

На проект ремонта пешеходной эстакады у центральной площади Ижевска выделят почти 7 миллионов рублей

Есть вопрос: почему в Ижевске резко подорожали яйца и сахар?

Актер из Ижевска Сергей Гилев сыграет главную роль во втором сезоне сериала «Пассажиры»

Пункт проката коньков в сквере Драгунова в Ижевске демонтировали после проверки прокуратуры

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала второй в короткой программе на командном чемпионате мира

Андрей Жиренкин стал временным гендиректором «Удмуртавтодора» и ДП «Ижевское»

Труп 84-летней жительницы Удмуртии обнаружили в сгоревшем доме

Видео: на Ижевском пруду жители заметили бобра

Житель Удмуртии, три месяца избивавший подругу, отправится в колонию на 3,5 года

Сквер Драгунова и Центральная площадь Ижевска вошли в федеральный реестр лучших практик благоустройства 2020 года

На Ижевском пруду спасли пьяного замерзающего рыбака

Мужчина, тело которого нашли 13 апреля в выгребной яме в Удмуртии, мог умереть из-за отравления алкоголем

4 школьницы из Ижевска поборются за звание «Мировая модель»

Есть вопрос: смогут ли жители Ижевска вернуться из Турции после 15 апреля?

В музее космонавтики школы №62 имени Гагарина в Ижевске появится новый интерактивный планетарий

Тело отравившегося угарным газом 58-летнего жителя Удмуртии нашли в его доме

Министр внутренних дел Удмуртии Алексей Попов может покинуть свою должность

В доме на ул. Машиностроителей в Ижевске, в котором обрушилась крыша, с потолка течет кипяток

Мужчину, упавшего на лед с парапета набережной, спасли в Ижевске

Пора гулять! 8 мест для прогулок в Ижевске

«Мечтает стать балериной»: 6-летняя малышка из Ижевска борется с редкой болезнью

\Построят ли в Ижевске крематорий и будут ли расширять Западное кладбище?

Проваливается пол и свисает потолок: еще один дом Ижевска находится в аварийном состоянии

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Поступление вакцины «ЭпиВакКорона»

Поступление вакцины «ЭпиВакКорона» Фото: со страницы главы Удмуртии Александра Бречалова в социальных сетях

В Удмуртию поступило 1 620 доз первой партии вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Первая партия позволит привить 810 жителей региона. Те, кто уже привился «Гам-Ковид-Вак», интересуются, можно ли провести вторую вакцинацию «ЭпиВакКороной». Мы ответили на этот вопрос.

Отравление детей в частном бассейне

Отравление детей в частном бассейне Фото: pixabay.com

13 апреля 2021 года в 14:00 двое взрослых и дети от 5 до 14 лет отправились в частный бассейн, который находился на территории Октябрьского района в Ижевске. Его открыл один из жителей города и разместил в интернете объявление о представлении услуг.

Но к 22:00 дети и взрослые почувствовали себя нехорошо. Их доставили в больницу с признаками отравления.

К делу подключилась прокуратура и СУ СК. А накануне, 16 апреля, стало известно, что хозяйка бассейна сбежала и ее объявили в розыск.

Закрытие кафе «Терраса»

Закрытие кафе «Терраса» Фото: Яндекс.Карты

8 апреля в Ижевске закрылось кафе «Терраса», расположенное на улице Карла Либкнехта, 6. Объявление о прекращении работы владельцы заведения повесили прямо на входную дверь. Жители города были расстроены этим фактом.

Исчезновение качелей на площади

Исчезновение качелей на площади Фото: Анастасия Захарова

3 апреля на Центральной площади Ижевска с перголы сняли недавно установленные там качели. В пресс-службе администрации Ижевска рассказали, что к этому решению властей подтолкнул вандализм со стороны населения. Качели вернут только после установки около них специальных предупреждающих табличек. Отмечается, что на данный момент каких-то дополнительных мер защиты перголы от вандалов не предусмотрено.

Дом дзюдо

Открытие Дома дзюдо в здании кинотеатра «Аврора» Фото: Архив «КП» в Ижевске

14 апреля комиссия городской думы по социальной политике поддержала изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год. Теперь, согласно документу, здание кинотеатра «Аврора» переходит АО «Парки Ижевска». После этого планируется заключить инвестиционный договор на реконструкцию объекта и открыть там Дом дзюдо.