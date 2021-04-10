Приземлившийся в аэропорту новый «Боинг», спасение кошек мэром города и закрытие бургерной «Гарри» : итоги недели в Ижевске

Хорошей субботы, Ижевск! «Комсомолка» рассказывает самые интересные новости Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Хорошей субботы, Ижевск! «Комсомолка» подводит итоги недели:

12 апреля остановку автобуса №40 перенесут с ул. Ленина на ул. Красную в Ижевске

Современный пешеходный переход появится на улице Ворошилова в Ижевске летом 2021 года

На перекрестке улицы Баранова и Мужвайская в Ижевске установят светофор

Суд присяжных вынес обвинительный приговор забившему насмерть знакомого жителю Ижевска

Президент России Владимир Путин раскритиковал высокую стоимость места в детских садах Удмуртии

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выбрана капитаном сборной России на командном чемпионате мира

Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за «Ауди» в Удмуртии

Как проходят будни «ковидных» бригад скорой помощи в Ижевске

Дворы на улице Советской в Ижевске подтопило талой водой со стадиона «Зенит»

Жителя Удмуртии привлекли к ответственности за катание детей на привязанных к машине тюбингах

Роман Конев назначен и.о. главврача ГКБ №9 в Ижевске

Жители Ижевска вновь жалуются на отсутствие остановки у ТВЦ «Метеор»

Фотофакт: Национальная библиотека Удмуртии преобразилась после ремонта

Команде юных хоккеистов из Ижевска прислали свитер с автографом Владимира Путина

Глава Удмуртии Александр Бречалов о возможном баллотировании в госдуму: «Я никуда не собираюсь»

Худрук удмуртских «Бабушек из Бураново» Ольга Туктарева о клипе: «Я рада, что у нас что-то новенькое появилось»

Хореограф Даниил Глейхенгауз ставит новый номер для фигуристки из Ижевска Алины Загитовой

33-летняя ижевчанка претендует на звание «Мисс Maxim»

Почти 150 кг металлического мусора достали со дна реки в Ижевске

Тротуар и велодорожку по улице 10 лет Октября отремонтируют в Ижевске до конца мая

Ижевчанка о браке с ирландцем: «Я решила – расшибусь в лепешку, но покорю этого рыжего великана!»

«Хороший психолог с бешенной энергетикой»: ижевчанка работает визажистом в программе стилиста Александра Рогова

5 новых кафе Ижевска, в которых можно попробовать гавайскую, китайскую и итальянскую кухню

Призрак неделю не давал покоя жительнице Ижевска

Где привиться от коронавируса в Ижевске и когда в Удмуртию привезут «ЭпиВакКорону»?

Планировали преступление два месяца: подробности жестокого убийства на Холмогорова в Ижевске

Четверо погибших на пожаре

Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личности четырех погибших сегодня, 9 апреля, на пожаре в деревне Озегвай Глазовского района. Ими оказались проживавшие в доме 91-летняя женщина и ее 46-летний сын, а также два местных жителя - 54-летняя женщина и 34-летний мужчина. Установлена причина произошедшего.

Приземлившийся в аэропорту новый удмуртский «Боинг»

Приземлившийся в аэропорту новый «Боинг»

8 апреля, в 18:10 в ижевском аэропорту приземлился первый рейс нового «Боинга» с символикой Удмуртии, который прилетел из Москвы. К самолету подъехал трап с красно-белыми шариками, которые дополняли дизайн борта, разработанный республиканскими дизайнерами. Первых пассажиров встречали удмуртскими песнями и национальным блюдом - угощали перепечами. А мы вели для вас прямую трансляцию.

Спасение кошек мэром города

Фото: Олег Бекмеметьев

8 апреля, около котокафе «Мяуленд» на улице Пушкинской, 224 собрались волонтеры - владельцы кошек с паспортами на них. Они ожидали возвращения им животных, которые были заперты внутри из-за долгов владелицы заведения перед арендодателем. Эта история оказалась настолько резонансной, что в нее пришлось вмешаться администрации Ижевска и главе города Олегу Бекмеметьеву. Видео с места событий.

Мужчина выпал с 11-го этажа

Мужчина выпал с 11-го этажа Фото: pixabay.com

Накануне вечером, 4 апреля, около одного из домов на улице Берша в Ижевске нашли труп мужчины. Удалось установить, что погибший - 41-летний ижевчанин, который работает монтажником-высотником. По данным следствия, мужчина уже неоднократно перелезал из своей квартиры на 11-м этаже на общий балкон в подъезде.

Закрытие бургерной «Гарри»

Фото: 2ГИС

Денис Коньков, сооснователь бургерной «Гарри» прокомментировал журналисту «Комсомолки» информацию о закрытии заведения. Он сообщил, что считает концепцию бургерных устаревшей и команда его компании хочет вкладывать силы и средства в более потенциально успешные проекты.

Загоревшийся автомобиль

Загоревшийся автомобиль

Около дома №165 на улице Коммунаров в Ижевске загорелась машина. Очевидцы выложили видео в социальных сетях. На кадрах видно, что на место приехали пожарные, однако они не могут вплотную подъехать к полыхающему автомобилю. Спасателям пришлось разворачивать пожарный рукав, чтобы подобраться к очагу пожара и потушить огонь.