Прошедшая неделя выдалась морозной и богатой на события. Давайте вспомним вместе с «Комсомолкой» главные новости нашей республики и, возможно, найдем ответы на главные городские явления.ОДНОЙ СТРОКОЙ:- Доходную часть бюджета Удмуртии могут увеличить почти на 9,3 млрд рублей- В Удмуртии разработали памятки для прибывших иностранных граждан- Удмуртия вошла в десятку самых любвеобильных регионов страны- Фотофакт: велопарад прошел на набережной в Ижевске- Названа предварительная причина пожара, в котором погибли дедушка и внук из Удмуртии- Спортсмен из Удмуртии стал чемпионом мира среди юниоров по лыжным гонкам- Горел открытым пламенем: пожар площадью 600 кв. м произошел в Удмуртии- Три оленя из Мурманской области переедут в Удмуртию- Зарезал и сжег труп: житель Удмуртии отправится в колонию на 11 лет- Бесплатную консультацию по вопросам пенсии и социальной поддержки организуют в Удмуртии- «Предприниматели» из Удмуртии продают ведро снега за 100 рублей- Водитель «Лады Калины» сбил лося в Удмуртии- Юные танцоры из Удмуртии стали призерами международного конкурса- 33 богатыря и Царевна-лебедь появились в Ижевске: ледяные фигуры построили школьники к 190-летию «Сказки о царе Салтане»- Служебные собаки УФСИН выступили перед школьниками в Ижевске- Новое 27-метровое колесо обозрения начали устанавливать в Ижевске- Проект «Бабушкино письмо» ижевской школьницы стал призером во всероссийском конкурсе «Доброволец России»- Еще больше жителей Удмуртии смогут получать маткапитал- Двух бабушек и маленьких девочек спасли пожарные Удмуртии из огня- Ижевские врачи спасли 51-летнюю женщину, удалив гигантскую опухоль мозга- Госсовет одобрил в первом чтении поправки в Конституцию Удмуртии- Семьи с детьми-инвалидами из Удмуртии смогут поехать на отдых в Абхазию- Парк военной техники планируют открыть около дворца детского творчества в Ижевске- Археологии из Удмуртии нашли древние украшения на территории Варнинского могильника- Фильм о дворнике-художнике из Ижевска отобран для участия в международном кинофестивале Sensus- Жителя Удмуртии отправили в колонию на 11 лет за убийство 22-летней девушки и сжигание ее трупа- Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в топ-25 индивидуальной гонки на чемпионате мира- 16-летний подросток из Удмуртии размещал в интернете фотографии своей знакомой без ее разрешения- Депутата в Удмуртии подозревают в присвоении бюджетных средств- Пара из Удмуртии приобрела ребенка из Ярославля по объявлению- Лыжники из Удмуртии вошли в состав сборной России на чемпионат мира- Жуткое фото с места ДТП в Удмуртии: погибла женщина-пассажир автомобиля «MERCEDES-BENZ»- Впервые в Удмуртии студент колледжа вошел в команду для участия на мировых соревнованиях World Skills в Шанхае- Условный срок дали ижевчанину, угрожавшему взорвать жилой дом- Раскрыта личность мужчины в казачьей форме, спровоцировавшего массовое ДТП в Ижевске- Пожар на производственном здании в центре Ижевска тушили 37 человек- Неизвестные сообщили об угрозе минирования школ Ижевска- В Индустриальном районе Ижевска начнется строительство школы на 825 мест- Новость о трактористе, похищавшем снег, оказалась фейком- В Ижевске изменится процедура записи в первые классы- Трактор, индюшки, морковки: дизайнеры разработали фирменный стиль для Года села в Удмуртии- Юлия Железняк покинула свою должность в Удмуртии- Школе юных летчиков в Ижевске присвоят имя Героя Советского Союза Александра ДевятьяроваА ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:Здоровье СоловьеваВ начале недели осужденного экс-главу Удмуртии отправили в клинику из-за проблем с сердцем. После того, как омбудсмен республики дал поясняющий комментарий стало известно, что Александр Соловьев помещен в кардиологию с жалобами на боли в сердце. Днем 17 февраля Соловьев попал в реанимацию, родственникам не разрешали навещать пациента. Утром 20 февраля в телеграм-каналах появилась информация о смерти Соловьева. Члены семьи ничего не знали о состоянии родственника. Вскоре УФСИН опровергли информацию о смерти экс-главы республики, назвав его состояние стабильным. Но младшая дочь Соловьева сообщила о том, что состояние ее отца ухудшилось. «Комсомолка» следит за развитием событий.Напомним, что бывший руководитель республики приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей.15 наивных вопросов о вакцинации против COVID-19Кому нельзя прививаться от коронавируса? Модно ли заболеть ковидом после вакцинации? Что такое антитела и какие они бывают? «Комсомолка» ответила на все главные вопросы о вакцине понятным языком. Подробности читайте в нашем материале.Кстати! Ранее мы ответили, не опасно ли проходить лечение в бывшем ковид-центре и где точно сохраняется масочный режим в Удмуртии.«Кошачий ад» на ВоровскогоИжевский Альянс Защитников Животных опубликовал на своей странице в соцсетях запись и видео, которые говорят о жестоком обращении с животными. По словам очевидцев, в доме живет около 50 кошек, и все они находятся в ужасных условиях. «Комсомолка» съездила на место событий, подробности читайте в нашем материале.Раскрыта тайна чупакабрыПресс-служба главы и правительства Удмуртии рассказала о том, что они разгадали загадку появления чупакабры. Откуда взялся странный зверь и кем он оказался, читайте в нашем материале.Причины порывов водопровода в ИжевскеНа прошлой неделе произошло три крупных аварии на водопроводах Ижевска. В чем их причина, ждать ли еще потопов и куда звонить, читайте в материале «Комсомолки».Кстати! Из-за подобных аварий страдают не только населенные пункты. Так, в Завьяловском районе Удмуртии 12 040 кв. м сельхозземель залило стоками из-за порыва канализационных труб.Газета для незрячих детейНезрячий подросток вместе с другими детьми и руководителем выпустил первую в Удмуртии газету для незрячих детей. О том, как ребята готовились к выпуску первого номера, читайте в нашем материале.Одаренные школьники-изобретатели из ИжевскаДва школьника из Ижевска стали героями новостного сюжета (0+) на Первом канале. Какими изобретениями прославились ребята, читайте в нашем материале.Спасение старинных образовЧто вы знаете о реставраторах икон? Как они восстанавливают разрушенные образа? И где в Ижевске есть иконы 18-19 века? Обо всем узнаете в материале «Комсомолки».Наши в ТОПе16-летний музыкант из Воткинска ворвался в ТОП «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте». О его пути и музыкальном произведении читайте в нашем материале.Армейские историиВ преддверии Дня защитника Отечества известные люди республики рассказали «Комсомолке» памятные истории об их службе в армии. Праздничный материал уже доступен к прочтению.Желаем отличных выходных!